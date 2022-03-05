أوكرانيا.. إسقاط طائرتين حربيتين روسيتين وأسر الطياريْن في ميكولايف (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، إسقاط طائرتين حربيتين روسيتين وأسر الطياريْن اللذين كانا على متنها بمدينة ميكولايف (بالقرب من البحر الأسود) في اليوم العاشر للعملية العسكرية الروسية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الوزارة نفسها إسقاط طائرة حربية روسية، وأظهرت اللقطات التي نشرتها صاروخ أرض- جو وهو ينطلق مستهدفًا مروحية كانت تحلق في الأجواء لتسقط محترقة.

وأعلنت أوكرانيا، اليوم، ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى أكثر من 10 آلاف، وذلك وفق بيان نشرته رئاسة هيئة أركان الجيش الأوكراني عن خسائر القوات الروسية منذ بدء التدخل في 24 من فبراير/شباط الماضي.





وفي السياق، أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم السبت، أن أوكرانيا عرضت عقد جولة أخرى من المحادثات مع روسيا، بعد غد الإثنين.

يأتي ذلك بعد أن جدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيره للمسؤولين الأوكرانيين من دعوتهم حلف شمال الأطلسي (الناتو) لفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، وإرسال مزيد من الأسلحة إلى كييف لمساعدة القوات الأوكرانية على صد الغزو الروسي.

وذكرت تقارير أن القوات الروسية انتهكت الوقف المؤقت لإطلاق النار الذي توصل إليه الجانبان من أجل السماح بالمرور الآمن للمدنيين من مدينتين جنوب شرق أوكرانيا.

وكان من المتوقع خروج نحو 215 ألف شخص -بينهم نساء وأطفال ومُسنّون- من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا، قبل خرق وقف إطلاق النار الذي يرعاه الصليب الأحمر.

لحظات صعبة يمر بها طيار روسي وقع في إيدي القوات الأوكرانية بعد إٍسقاط طائرته #مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/FzfP6y9HTP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 5, 2022

من جهته، استبعد رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، السبت، في لاتفيا فكرة إقامة منطقة حظر طيران في أوكرانيا لأنها ستقتضي “محاربة نشطة” للقوات الروسية.

وقال خلال زيارة استمرّت بضع ساعات في لاتفيا المتاخمة لروسيا “إذا تمّ الإعلان عن منطقة حظر جوي، فسيتعيّن على شخص ما فرضها”.

وتابع في حديث مع وسائل إعلام محلية “سيتوجب علينا إذَن أن نذهب ونحارب القوات الجوية الروسية بفاعلية”، مضيفًا “لم يقل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ينس) ستولتنبرغ أو أي مسؤول سياسي كبير من الدول الأعضاء إنهم يريدون القيام بهذه الخطوة”.

وأضاف ميلي، وهو أول مسؤول أمريكي كبير يتحدّث علنًا عن المسألة “أنا لست على دراية بأي مشروع لإقامة منطقة حظر طيران”.

وتطالب أوكرانيا حلف شمال الأطلسي منذ أيام عدة بإقامة منطقة حظر طيران في أوكرانيا، ورفضت الدول الأعضاء في الحلف هذا الطلب خلال اجتماعها الجمعة، لتجنب التورط في النزاع.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إن “الطريقة الوحيدة لفرض منطقة حظر جوي هي إرسال مقاتلات تابعة للناتو إلى المجال الجوي الأوكراني، ومن ثم فرض منطقة حظر الطيران هذه عبر إسقاط الطائرات الروسية”.

وتابع “إذا قمنا بذلك فسينتهي الأمر بنا في وضع قد يفضي إلى حرب شاملة في أوربا، تتورط فيها العديد من الدول الأخرى وتتسبب بمعاناة إنسانية أكبر بكثير. لهذا السبب نتخذ هذا القرار المؤلم”.

وانتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، بشدة رفض حلف شمال الأطلسي فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا لتحييد القدرات الجوية المتفوقة لروسيا.

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إن أي بلد سيسعى إلى فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ستعتبر موسكو أنه أصبح طرفًا في النزاع.

وأضاف بوتين خلال اجتماع مع موظفي شركة الطيران الروسية (إيروفلوت) التي أعلنت، السبت، تعليق رحلاتها الدولية بدءًا من 8 مارس/آذار الجاري “أي تحرك في هذا الاتجاه سنعدّه مشاركة في نزاع مسلح من قبل ذلك البلد الذي سيستخدم أراضيه لتشكيل تهديد لقواتنا العسكرية”.