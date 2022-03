أستراليا تصنف حماس “منظمة إرهابية” والحركة تعتبر أن القرار “مبني على اتهامات باطلة”

أفاد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، أن أستراليا اعتمدت، أمس الجمعة، قرارا يصنف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشقيها السياسي والعسكري “منظمة إرهابية”.

وأعلن أردان في تغريدة عبر حسابه على تويتر عن لقاء جمعه بالنائبين في البرلمان الأسترالي سان باترسون وبيتر خليل، وأنه كان “لدعم الحكومة الأسترالية لإسرائيل وإعلان حماس التابعة لحزب الله منظمة إرهابية”، على حد تعبيره.

Today, I met w/ @SenPaterson & @PeterKhalilMP from the Australian Parliament. I thanked them for their true friendship with 🇮🇱. I also expressed gratitude for 🇦🇺‘s support of Israel in the @UN & for the Australian govt. recently declaring all of Hezbollah & Hamas terror orgs. pic.twitter.com/2O9BGKPl9A — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) March 4, 2022

وقالت قناة “13” الإسرائيلية (خاصة) إن “كانبرا أعلنت حركة حماس كاملة (بشقيها السياسي والعسكري) منظمة إرهابية”، وهو ما أدانته حماس واعتبرته “مبنيا على اتهامات باطلة”.

وكانت أستراليا صنفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لـ”حماس” قبل نحو 20 عاما، “منظمة إرهابية”، دون أن تضم الشق السياسي، لكنها اليوم صنفت الحركة كاملة بأنها “إرهابية”، وفق القناة.

وأشارت القناة إلى أن القرار الأسترالي اتخذ في فبراير/ شباط الماضي، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت طلب من نظيره الأسترالي سكوت موريسون، في نوفمبر/تشرين الثاني، “تصنيف حزب الله إرهابيا”.

A warm call from Israeli PM Bennett thanking our Government for our strong & consistent support of Israel & our decision to declare Hamas, in its entirety, a terrorist group, keeping both our peoples safe. Australia will always stand in support of freedom & the people of Israel. — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) February 22, 2022

وقالت وزيرة الداخلية الأسترالية كارين أندروز، في وقت سابق إن “أيديولوجيات الكراهية للجماعات الإرهابية ومن يدعمها لا مكان لها في أستراليا” على حد تعبيرها.

Home Affairs Karen Andrews has announced the whole of Hamas will be listed as a banned terrorist group, stating the government has "zero tolerance for violence". #Hamas https://t.co/WHGxBerjmZ — The New Daily (@TheNewDailyAu) February 17, 2022

وبموجب القانون الأسترالي، يمكن أن يواجه من تثبت إدانتهم “بارتكاب أعمال إرهابية” عقوبة بالسجن تصل إلى 25 عاماً.

ورفضت حركة “حماس” في بيان لعضو مكتبها السياسي عزت الرشق، قرار أستراليا تصنيفها “إرهابية”.

1.نرفض ما أعلنته أستراليا تصنيف الحركة منظمة "إرهابية"،وندين بشدّة وصفها سعيَ شعبنا في الدّفاع عن حقوقه المشروعة، ومبادئه في النضال من أجل تحرير أرضه، بأنّها "عقائد بغيضة"،ونعدّها اتهاماتٍ باطلة، مبنيَّة على فهم غير دقيق لتاريخ وواقع الشعب الفلسطيني،الرَّازح تحت الاحتلال. — عزت محمد الرشق (@reshiq_i) March 4, 2022

وقال الرشق: “ندين بشدة ما صدر عن الحكومة الأسترالية وصْفها سعيَ شعبنا في الدّفاع عن حقوقه المشروعة، ومبادئه في النضال من أجل تحرير أرضه، بأنها عقائد بغيضة”.

وأكد أن ذلك “اتهامات باطلة، مبنيَّة على فهم غير دقيق لتاريخ الشعب الفلسطيني وواقعه، الرازح تحت الاحتلال”.

وأضاف الرشق أن “أستراليا بهذا الإعلان وقبلها بريطانيا، وكل الدول التي تنحاز للاحتلال وتدافع عنه، وترتهن للرواية والمشروع الصهيوني، تشاركه في إرهابه المستمر، وتمارس سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع قضية شعبنا العادلة”.

وسبق أستراليا في تصنيف حماس “إرهابية” كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة.