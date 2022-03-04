وزير الخارجية الأوكراني يتهم الجنود الروس باغتصاب نساء في “المدن المحتلة”

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الجمعة، إن جنودا روسا ارتكبوا عمليات اغتصاب في مدن أوكرانية.

ولم يقدم كوليبا أي دليل على مزاعمه.

وقال كوليبا في ندوة بمعهد تشاتام هاوس في لندن “عندما تسقط القنابل على مدنكم وعندما يغتصب الجنود النساء في المدن المحتلة، ولدينا حالات عديدة للأسف اغتصب فيها الجنود الروس النساء في المدن الأوكرانية، من الصعب بالطبع التحدث عن جدوى القانون الدولي”.

وذكر كوليبا الذي كان يتحدث بالإنجليزية “لكن هذه هي الأداة الحضارية الوحيدة المتاحة لنا لضمان أن كل من جعلوا هذه الحرب ممكنة سيتم تقديمهم للعدالة في نهاية المطاف”.

مواجهة أخرى في لاهاي

وتشهد قاعة محكمة العدل الدولية مواجهة قضائية بين أوكرانيا وروسيا يوم الإثنين القادم، حيث تعقد المحكمة جلسة لنظر طلب كييف اتخاذ إجراءات عاجلة لحمل موسكو على وقف عملياتها العسكرية.

وتركز الدعوى التي أقامتها أوكرانيا أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة على معاهدة أبرمت في العام 1948 لمنع الإبادة الجماعية وقعتها كل من روسيا وأوكرانيا.

وورد اسم محكمة العدل الدولية في المعاهدة نفسها باعتبارها جهة تسوية النزاعات المتصلة بالمعاهدة، واستندت أوكرانيا في دعواها إلى أن روسيا خرقت المعاهدة بعدة أشكال.

وأطلقت روسيا، فجر 24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.​​​​​​​