سياسة|أوكرانيا

مقتل عشرات الأوكرانيين جراء قصف روسي وغارات على مدن عدة (فيديو)

3/3/2022-|آخر تحديث: 4/3/202212:43 AM (مكة المكرمة)

قالت السلطات الأوكرانية إن العشرات من المدنيين قتلوا في قصف وغارات جوية روسية على مدن عدة شمال شرقي البلاد.

وقال مركز خدمة الطوارئ في أوكرانيا في بيان، الخميس، إن 33 مدنيا قتلوا في مدينة تشرنيهيف شمال شرق العاصمة كييف في غارات نفذها سلاح الجو الروسي على مناطق سكنية في المدينة.

وأضاف أن القصف الروسي أسفر عن تدمير عدد من الأبنية، وعثر على 33 جثة تحت الأنقاض.

وأدى القصف لإصابة 18 مدنيا بجروح، بحسب البيان نفسه.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام مقطع فيديو يظهر لحظة انفجار صاروخ روسي في مجمع سكني بأحد أحياء المدينة.

بدوره، قال أوليه سينيهوبوف حاكم مقاطعة خاركيف في بيان، الخميس، إن 21 مدنيا لقوا مصرعهم وأصيب 112 جراء قصف صاروخي ومدفعي كثيف للقوات الروسية على مدينة خاركيف، شمال شرقي أوكرانيا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضاف البيان أن جميع محاولات القوات الروسية لدخول المدينة باءت بالفشل، مشيرا إلى مصرع أكثر من 40 جنديا روسيا خلال هذه المعارك.

وذكر أن مقاتلات سوخوي 25 الروسية قصفت مطارا ومعهدا عسكريا في المدينة، وتمكن الجنود الأوكرانيون من إسقاط مقاتلة روسية.

وقالت رئاسة الأركان الأوكرانية في بيان إن القوات الروسية تحاول التقدم باتجاه العاصمة كييف من الجهتين الشمالية والشمالية الغربية.

وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية أفشلت سيطرة الجيش الروسي على مدن سومي ولبياديون وأوختاريكا، مشيرا إلى أن قوة بحرية روسية تمركزت في منطقة العمليات بالبحر الأسود استعدادا فيما يبدو للمشاركة في المعارك.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات