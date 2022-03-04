لقطات حصرية.. مراسل الجزيرة مباشر وسط نيران القصف الروسي على حي تشايكا في كييف (فيديو)

تجوّل موفد الجزيرة مباشر في حي تشايكا (شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف)، ورصد النيران وهي تشتعل في مبانٍ عدة جراء تعرّضها لقصف صاروخي عنيف، اليوم الجمعة.

وقال عبد العزيز مجاهد من أمام مبنى يتصاعد منه الدخان بعد قصفه، إن حي تشايكا يشهد قصفًا متواصلًا واشتباكات بين القوات الأوكرانية والروسية التي تحاول اقتحام الحي وتطويق العاصمة من الشمال الغربي.

وأضاف موفد الجزيرة مباشر إن القوات الروسية دخلت إلى المكان عند طريق الحدود البيلاروسية، وتحاول تطويق العاصمة من جهات عدة.

وأشار إلى أنه في طريقه إلى حي تشايكا شاهد الكثير من المباني التي قصفت، والتي ما زالت مشتعلة على أطراف العاصمة.





وقال إن القوات الروسية تحاول لليوم التاسع على التوالي تطويق العاصمة كييف، والدخول إليها من محاور عدة، مشيرًا إلى أهمية الحي الذي يوجد فيه أنه “يقع في الشمال الغربي للعاصمة، فإذا سيطرت عليه القوات الروسية فستقطع الصلات بين العاصمة كييف والغرب من جهة الشمال”.

وأوضح أن هناك انفجارات في كل دقيقة تقريبًا، وعشرات السيارات أصيبت بالغارات الروسية.

وبيّن عبد العزيز مجاهد أن “كثيرًا من المدنيين نزحوا من المنطقة، وغالبية الموجدين هم من المسلحين الذين يقومون بتفتيش الداخل والخارج من الحي، ويقيمون المتاريس ويضعون الحواجز الإسمنتية لمنع تقدم الجيش الروسي”.

وأكد أنه “إذا نجحت القوات الروسية في السيطرة على الحي فإنها مباشرة ستدخل إلى قلب العاصمة الأوكرانية بسهولة”.

وأشار إلى أن “الحي قريب من مطار غوستوميل الذي تسيطر عليه القوات الروسية وتتحكم فيه بالكامل”.

وقال إن “خطة الجيش الروسي -على ما يبدو- هي تطويق العاصمة من الشمال الشرقي والشمال الغربي، وبعدها الدخول الى قلب العاصمة والسيطرة عليها”.

وأطلقت روسيا، فجر 24 من فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.​​​​​​​