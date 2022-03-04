صور جوية تظهر الدمار الذي خلفه القصف الروسي لمدينة أوكرانية (فيديو)

أظهرت صور جوية التقطتها كاميرا في طائرة مسيرة آثار القصف الروسي لبلدة بوروديانكا التابعة لمقاطعة كييف بأوكرانيا.

ووثق مقطع الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام أوكرانية حجم الدمار الهائل الذي خلفه القصف في البلدة.

ودكّ القصف الروسي عمارات بأكملها وحرق أخرى، حتى أصبحت البلدة ركامًا يتصاعد منه الدخان ولا تزال ألسنة النيران تلتهم بعض المباني.

ودُمّرت دبابات ومركبات حربية للجيش الأوكراني في البلدة، ولم تسلم الأشجار من القصف.

وخلت البلدة من الناس وأصبحت شبيهة بمدينة أشباح مرعبة بعد أن دمرها القصف الروسي.

صور جوية لآثار القصف الروسي على مدينة بوروديانكا التابعة لمقاطعة كييف#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/p2PqhQBBH4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 4, 2022

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا، اليوم الجمعة، يومها التاسع، ووصل عدد النازحين من البلد الواقع تحت القصف مليون نازح تفرقوا بين دول الجوار وأخرى أوربية فتحت أبوابها لهم.

وجدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، التأكيد على استعداده للتفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أجل إنقاذ بلاده، واعتبر ذلك “الطريقة الوحيدة لوقف الحرب”.

وشارك زيلينسكي في مؤتمر صحفي تحدّث خلاله عن تطورات الوضع على الأرض، وطالب دول العالم بعدم التخلّي عن أوكرانيا الآن.

وقال خلال حديثه المُسجّل مسبقًا “لا يمكنني تقديم أي ضمانات لروسيا فأنا لا أملك سلاحًا نوويًّا ولم أبدأ حربًا، لكني مستعد للدخول في مفاوضات الآن”.