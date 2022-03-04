انفصاليون في إقليم دونيتسك يسيطرون على دبابة للجيش الأوكراني (فيديو)

تداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنه يوثق سيطرة الانفصاليين في إقليم دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا على دبابات للجيش الأوكراني في محيط بلدة أندريفكا.

وأظهر الفيديو سائق الدبابة وهو يرفع شارة النصر، قبل تصوير أجزاء الدبابة من الداخل والخارج، وقيادتها في غابة تخلو من أي مبانٍ في حين تهطل الثلوج وتحول التربة إلى وحل.

الانفصاليون في إقليم دونيتسك ينشرون فيديو يظهر سيطرتهم على دبابات أوكرانية في محيط أندريفكا #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/xaNHfG5CPl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 4, 2022

وقد اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، رغم تحذيرات الغرب من أن الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة.

وتقع منطقتا دونيتسك ولوغانسك في حوض دونباس الشرقية التي مزقتها النزاعات والتي يسيطر الانفصاليون المدعومون من روسيا على أجزاء منها منذ 2014.

وشهدت حرب روسيا وأوكرانيا تطورا خطيرا مع دخولها اليوم التاسع، إذ أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن حريقًا اندلع في مبنى تدريب قرب أكبر محطة للطاقة النووية في أوربا خلال معارك ضارية بين القوات الروسية والأوكرانية.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، أمس الخميس، إنه لا يوجد ما يشير إلى ارتفاع مستويات الإشعاع في محطة زابوريجيا، التي توفر أكثر من خمس الكهرباء المولد في أوكرانيا.

وأظهر بث فيديو من المحطة قصفا ودخانا متصاعدا بالقرب من مبنى في مجمع المحطة.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليلة الخميس، مقتل نحو 9 آلاف جندي روسي خلال أسبوع.

وقال زيلينسكي، خلال خطاب لشعبه، إن أوكرانيا تمكنت في أسبوع من إحباط خطط روسيا الموجّهة ضدها.

وأشار إلى تراجع معنويات الجنود الروس المشاركين في الهجمات، وقال: “أفسدنا الخطط التي أعدوها منذ سنوات”.