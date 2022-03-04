إسرائيل تستأنف كل الرحلات الجوية لدبي باتفاق أمني جديد

قال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، اليوم الجمعة، إن إسرائيل والإمارات اتفقتا على ترتيب أمني يتيح لشركات الطيران الإسرائيلية استئناف جدول رحلاتها الكامل إلى دبي.

وكان خلاف على الأمن في مطار دبي قد دفع الجانبين لتقليص الرحلات، إذ تقرر إيقاف كل الرحلات بحلول 8 من مارس/آذار “ما لم يصل الطرفان إلى اتفاق”.

وأعلن (الشين بيت) التوصل لاتفاق مع النظراء الإماراتيين، وقال “تم الاتفاق على مبادئ عمل وترتيبات أمنية مشتركة ستتيح لشركات الطيران الإسرائيلية معاودة الطيران إلى دبي بانتظام”.

وتسيير رحلات مباشرة من تل أبيب إلى دبي من بين الخطوات التي تمخضت عن اتفاق التطبيع في عام 2020 بين الإمارات وإسرائيل، وزار مئات الآلاف من الإسرائيليين الإمارات منذ ذلك الحين.

وأشادت شركة طيران (العال) الإسرائيلية بالقرار وقالت إنها ستعود فورا لتسيير 3 أو 4 رحلات يوميًا إلى دبي.

وعبّر جهاز الشين بيت من قبل عن جوانب قلق لم يعلنها بالتفصيل تتعلق بالترتيبات في مطار دبي الدولي.

وكانت شركة العال وشركتان أصغر تسيران أيضا رحلات لدبي قد قالت إن “من بين القضايا توفير علامات أمنية كافية للعاملين كي تتمكن من تسيير الرحلات وفقا للجداول الكاملة لها”.