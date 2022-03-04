البرلمان الأوكراني يجتمع تحت القصف.. ونائبة أوكرانية للجزيرة مباشر: سنبقى صامدين حتى يخرج الروس (فيديو)

اجتمع نواب البرلمان الأوكراني في سرية تامة، الخميس، للتصويت بشكل طارئ على عدد من القرارات العسكرية الحاسمة رغم استمرار قصف القوات الروسية للعاصمة كييف.

رغم القصف الروسي المتواصل على #كييف.. البرلمان الأوكراني يفتتح جلسته بترديد النشيد الوطني#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/Bnm4XK3W9t — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 3, 2022

ونشرت النائبة ليسيا فاسيلينكو مقطعًا مصورًا يظهر خلاله أعضاء البرلمان وهم يرددون النشيد الوطني قبل التصويت على قوانين الدفاع والأمن.

#Ukraine Parliament sits in person today to vote essential defence and security laws.A quick and tense session.We sing the national anthem in unity as we begin our session in the most targeted building in all of Ukraine. #LoveUkraine pic.twitter.com/x8reYoeJeb — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) March 3, 2022

واجتمع 450 عضوًا داخل مبنى البرلمان في قلب العاصمة، وتحت تهديد القصف ونشروا مقاطع وصورًا من الجلسة بعد عودتهم إلى مكان أكثر أمانًا.

وأوضحت فاسيلينكو في تغريدة أخرى “الحي الحكومي ومجلس النواب هما الهدف رقم 1 لروسيا. كنت خائفة اليوم، لكنني فعلت ما كان عليَّ فعله”.

The governmental quarter and Houses of Parliament of #Ukraine are the #1 target of #Russia. I was scared today, but did what I had to do. And all @NATO countries can do to: #NoFlyZoneOverUkraine #SaveUkrainianchildren pic.twitter.com/Z65tIEE6Zt — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) March 3, 2022

من جهتها، نشرت البرلمانية كيرا روديك صورًا من داخل الجلسة وعلّقت “اليوم، في سرية اجتمع 300 نائب للتصويت على التشريعات الحاسمة في البرلمان”.

Today, under a secrecy, 300 MPs gathered together to vote for the critical legislation pieces in the #Parliament.

So proud of our crew. Everybody was there to fulfill their duty. #StopPutinNOW pic.twitter.com/4jdd10V44z — Kira Rudik (@kiraincongress) March 3, 2022

وتابعت “صوّتنا لمطالبة حلفائنا بمنطقة حظر طيران فوق أوكرانيا. صوّتنا لتأميم الأصول الروسية قمنا بعملنا، الآن يمكن للبلاد أن تقاتل بقوة أكبر”.

We voted to ask our allies for a #NFZ over Ukraine. We voted for mobilization and nationalizing #Russian assets. We did our job. Now the country can fight harder. Now we are a step closer to the #Victory. pic.twitter.com/kTHOUT1aXZ — Kira Rudik (@kiraincongress) March 3, 2022

من جانبها، روت البرلمانية الأوكرانية ليسيا فاسيلينكو للجزيرة مباشر تفاصيل عودتها إلى العاصمة الأوكرانية لأول مرة بعد الحرب.

وقالت “عدت لأول مرة لكييف بعدما غادرتها مع بداية الحرب، المشهد كئيب وخال من البشر والسيارات ولا نسمع إلا صوت صفارات الإنذار وهو أمر مؤلم”.

عضو البرلمان الأوكراني ليسيا فاسيلنكو: سنبقى صامدين حتى يخرج الروس من أراضينا #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/eew3kdT8Fe — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 3, 2022

وأضافت خلال حديثها لبرنامج المسائية “كييف كانت مدينة صاخبة ومليئة بالحياة واليوم خالية تمامًا من مظاهر الحياة، لكن كلي ثقة أننا سنصمد وسنتمكن من إعادة بناء مدينتنا مرة أخرى”.

وأكدت “القوات الروسية ليست بعيدة عن العاصمة، لكن لدينا جنود وأبطال على الأرض يدافعون عن بلادنا وعائلتنا، وهذا ما يمنحنا القوة وسنبقى صامدين حتى الرمق الأخير”.

وأردفت “نبلي بلاء حسنًا لكننا في حاجة إلى المزيد من المساعدة على الأرض لا سيما حظر الطيران لأن روسيا تهدد المدنيين وتستخدمهم دروعًا بشرية”.

عضو البرلمان الأوكراني ليسيا فاسيلنكو: نحتاج إلى مساندة على الأرض من الدول الغربية #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/vWzNJGlcH4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 3, 2022

وفي السياق، ذكرت صحف أوكرانية أن جلسة البرلمان أقرّت صفقة عسكرية بجانب قوانين لتشديد العقوبة على النهب، وقوانين تهدف للمصادرة القسرية للممتلكات الروسية.

وأكدت النائبة ساشا أوستينوفا “أن البرلمان صوّت لإدخال قوات حفظ السلام في أوكرانيا، ولمناشدة الأمم المتحدة في وساطة لوقف الحرب والتحقيق في تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كونها جرائم حرب”.

.@ua_parliament continues to work even under fire. MPs gather today to appeal to the international orgs with a demand to save the civilians:

• #CloseTheSky

• Provide humanitarian corridors to evacuate children, women, wounded

• Introduce a peacekeeping contingent 1/2 pic.twitter.com/Sl5sV87j5T — Sasha Ustinova (@SashaUstinovaUA) March 3, 2022

وأقر البرلمان أيضًا إنشاء ممر أخضر لإجلاء النساء والأطفال وكبار السن بأمان بالتعاون مع الصليب الأحمر، والعمل على توفير الطعام والملابس والإسعافات الأولية للضحايا والمدنيين.

في الوقت نفسه، استمرت العمليات العسكرية في العديد من المدن الروسية لليوم الثامن على التوالي، في ظل سقوط ضحايا أوكرانيين.

وتوجّه الوفد الأوكراني لإجراء الجولة الثانية من المحادثات مع روسيا على الحدود البولندية البيلاروسية دون الوصول إلى النتائج المرجوة على أمل استمرار المباحثات خلال الأيام القادمة.