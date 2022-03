البرلمان الأوكراني يجتمع تحت القصف.. ونائبة أوكرانية للجزيرة مباشر: سنبقى صامدين حتى يخرج الروس (فيديو)

اجتمع نواب البرلمان الأوكراني في سرية تامة، الخميس، للتصويت بشكل طارئ على عدد من القرارات العسكرية الحاسمة رغم استمرار قصف القوات الروسية للعاصمة كييف.

ونشرت النائبة ليسيا فاسيلينكو مقطعًا مصورًا يظهر خلاله أعضاء البرلمان وهم يرددون النشيد الوطني قبل التصويت على قوانين الدفاع والأمن.

#Ukraine Parliament sits in person today to vote essential defence and security laws.A quick and tense session.We sing the national anthem in unity as we begin our session in the most targeted building in all of Ukraine. #LoveUkraine pic.twitter.com/x8reYoeJeb

واجتمع 450 عضوًا داخل مبنى البرلمان في قلب العاصمة، وتحت تهديد القصف ونشروا مقاطع وصورًا من الجلسة بعد عودتهم إلى مكان أكثر أمانًا.

وأوضحت فاسيلينكو في تغريدة أخرى “الحي الحكومي ومجلس النواب هما الهدف رقم 1 لروسيا. كنت خائفة اليوم، لكنني فعلت ما كان عليَّ فعله”.

The governmental quarter and Houses of Parliament of #Ukraine are the #1 target of #Russia . I was scared today, but did what I had to do. And all @NATO countries can do to: #NoFlyZoneOverUkraine #SaveUkrainianchildren pic.twitter.com/Z65tIEE6Zt

من جهتها، نشرت البرلمانية كيرا روديك صورًا من داخل الجلسة وعلّقت “اليوم، في سرية اجتمع 300 نائب للتصويت على التشريعات الحاسمة في البرلمان”.

Today, under a secrecy, 300 MPs gathered together to vote for the critical legislation pieces in the #Parliament . So proud of our crew. Everybody was there to fulfill their duty. #StopPutinNOW pic.twitter.com/4jdd10V44z

وتابعت “صوّتنا لمطالبة حلفائنا بمنطقة حظر طيران فوق أوكرانيا. صوّتنا لتأميم الأصول الروسية قمنا بعملنا، الآن يمكن للبلاد أن تقاتل بقوة أكبر”.

We voted to ask our allies for a #NFZ over Ukraine. We voted for mobilization and nationalizing #Russian assets. We did our job. Now the country can fight harder.

Now we are a step closer to the #Victory. pic.twitter.com/kTHOUT1aXZ

— Kira Rudik (@kiraincongress) March 3, 2022