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البرلمان الأوكراني يجتمع تحت القصف.. ونائبة أوكرانية للجزيرة مباشر: سنبقى صامدين حتى يخرج الروس (فيديو)

بعض أعضاء البرلمان الأوكراني الذي اجتمعوا سرا في العاصمة كييف (تويتر)
3/3/2022-|آخر تحديث: 4/3/202201:57 AM (مكة المكرمة)

اجتمع نواب البرلمان الأوكراني في سرية تامة، الخميس، للتصويت بشكل طارئ على عدد من القرارات العسكرية الحاسمة رغم استمرار قصف القوات الروسية للعاصمة كييف.

ونشرت النائبة ليسيا فاسيلينكو مقطعًا مصورًا يظهر خلاله أعضاء البرلمان وهم يرددون النشيد الوطني قبل التصويت على قوانين الدفاع والأمن.

واجتمع 450 عضوًا داخل مبنى البرلمان في قلب العاصمة، وتحت تهديد القصف ونشروا مقاطع وصورًا من الجلسة بعد عودتهم إلى مكان أكثر أمانًا.

وأوضحت فاسيلينكو في تغريدة أخرى “الحي الحكومي ومجلس النواب هما الهدف رقم 1 لروسيا. كنت خائفة اليوم، لكنني فعلت ما كان عليَّ فعله”.

من جهتها، نشرت البرلمانية كيرا روديك صورًا من داخل الجلسة وعلّقت “اليوم، في سرية اجتمع 300 نائب للتصويت على التشريعات الحاسمة في البرلمان”.

وتابعت “صوّتنا لمطالبة حلفائنا بمنطقة حظر طيران فوق أوكرانيا. صوّتنا لتأميم الأصول الروسية قمنا بعملنا، الآن يمكن للبلاد أن تقاتل بقوة أكبر”.

من جانبها، روت البرلمانية الأوكرانية ليسيا فاسيلينكو للجزيرة مباشر تفاصيل عودتها إلى العاصمة الأوكرانية لأول مرة بعد الحرب.

وقالت “عدت لأول مرة لكييف بعدما غادرتها مع بداية الحرب، المشهد كئيب وخال من البشر والسيارات ولا نسمع إلا صوت صفارات الإنذار وهو أمر مؤلم”.

وأضافت خلال حديثها لبرنامج المسائية “كييف كانت مدينة صاخبة ومليئة بالحياة واليوم خالية تمامًا من مظاهر الحياة، لكن كلي ثقة أننا سنصمد وسنتمكن من إعادة بناء مدينتنا مرة أخرى”.

وأكدت “القوات الروسية ليست بعيدة عن العاصمة، لكن لدينا جنود وأبطال على الأرض يدافعون عن بلادنا وعائلتنا، وهذا ما يمنحنا القوة وسنبقى صامدين حتى الرمق الأخير”.

وأردفت “نبلي بلاء حسنًا لكننا في حاجة إلى المزيد من المساعدة على الأرض لا سيما حظر الطيران لأن روسيا تهدد المدنيين وتستخدمهم دروعًا بشرية”.

وفي السياق، ذكرت صحف أوكرانية أن جلسة البرلمان أقرّت صفقة عسكرية بجانب قوانين لتشديد العقوبة على النهب، وقوانين تهدف للمصادرة القسرية للممتلكات الروسية.

وأكدت النائبة ساشا أوستينوفا “أن البرلمان صوّت لإدخال قوات حفظ السلام في أوكرانيا، ولمناشدة الأمم المتحدة في وساطة لوقف الحرب والتحقيق في تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كونها جرائم حرب”.

وأقر البرلمان أيضًا إنشاء ممر أخضر لإجلاء النساء والأطفال وكبار السن بأمان بالتعاون مع الصليب الأحمر، والعمل على توفير الطعام والملابس والإسعافات الأولية للضحايا والمدنيين.

في الوقت نفسه، استمرت العمليات العسكرية في العديد من المدن الروسية لليوم الثامن على التوالي، في ظل سقوط ضحايا أوكرانيين.

وتوجّه الوفد الأوكراني لإجراء الجولة الثانية من المحادثات مع روسيا على الحدود البولندية البيلاروسية دون الوصول إلى النتائج المرجوة على أمل استمرار المباحثات خلال الأيام القادمة.

المصدر : الجزيرة مباشر