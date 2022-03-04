أوكرانيون للجزيرة مباشر: روسيا تقصف المباني السكنية وتقول “ليست حربًا” (فيديو)

قالت زاليسيا فاشوكا من مجلس الشباب في وزارة العلوم والثقافة الأوكرانية للجزيرة مباشر، إن القصف الروسي حطم المباني، وهجّر الناس من منازلهم.

وتحدثت لكاميرا القناة التي نقلت الدمار في العاصمة كييف، عن توقعات بحدوث قصف جوي، وأضافت “تعرضت مبانٍ كثيرة في كييف للقصف منها مبنى التلفزيون الأوكراني”.

وأفاد ألكسندر من مجلس الشباب للبحوث في وزارة الثقافة أن الروس قصفوا عدة مبان مدنية مع أنها ليست هدفًا عسكريًا.

وأكد المتحدث للجزيرة مباشر ضرورة توقف القصف الروسي بسبب تصاعد الخطر النووي بعد ضرب المحطة النووية المولدة للكهرباء.

ويرى ألكسندر أن العالم عليه أن يوقف بوتين فيما تقاوم أوكرانيا بمفردها.

وقال أحد المواطنين الذين التقتهم الجزيرة مباشرة، إن كل هذا الدمار حدث في فترة وجيزة، وإنه يعني أن “إخواننا الروس الذين أقسموا لنا في الماضي أننا أصدقاء هاجمونا، قصفوا المدنيين والمناطق السكنية ويقولون إنها ليست حربا”.

وطالب المواطن الأوكراني العالم بحرقة أن يساعد أوكرانيا في وقف العنف، وقال إن المرة المقبلة قد يشهد بلد آخر الأمر نفسه.

ويستمر الهجوم الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى، منذ أكثر من أسبوع، عندما شنت موسكو حربها على جارتها.

فقد أطلقت روسيا فجر يوم 24 من فبراير/ شباط، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

ودخلت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا الجمعة يومها التاسع، وقوبل التدخل الروسي بغضب من المجتمع الدولي، مع قيام الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة بتنفيذ مجموعة من العقوبات الاقتصادية على روسيا.