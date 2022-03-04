قوات أوكرانية تسيطر على آليات عسكرية روسية في ميكولايف جنوبي البلاد (فيديو)

نشرت وسائل إعلام أوكرانية مقاطع فيديو تُظهر سيطرة قوات بلادها على آليات عسكرية روسية في ميكولايف جنوب غربيّ أوكرانيا.

ويظهر في الفيديو صور آليات عسكرية روسية والأوكرانيون يحيطون بها دون وجود للقوات الروسية.

وكانت القوات الروسية دخلت إلى مدينة ميكولايف، ودار القتال في أجزاء منها، حسب عمدة المدينة، لكن الأوكرانيين تصدوا لمحاولات تقدم الروس، بحسب مستشار الرئيس الأوكراني وهيئة الأركان.

وقال المستشار العسكري للرئيس الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش، الجمعة، إن التقدم الروسي في مدينة ميكولايف توقف بعدما أبلغت السلطات المحلية عن دخول القوات الروسية للمرة الأولى إلى المدينة، وهي مركز لبناء السفن على البحر الأسود.

القوات الأوكرانية تسيطر على آليات عسكرية روسية في ميكولايف جنوبي البلاد#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/UJ2MMAOfH7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 4, 2022

وقال أريستوفيتش “يمكننا أن نشعر بتفاؤل حذر بشأن الآفاق المستقبلية لهجوم العدو.. أعتقد أنه سيتوقف في مناطق أخرى أيضًا”.

وكان الجيش الأوكراني أعلن في وقت سابق اليوم أن القوات الروسية تواصل تقدمها نحو العاصمة كييف، موضحًا أن المساعي الرئيسة للجيش الروسي تتركز على تطويق كييف.

وسائل إعلام أوكرانية تنشر مقطعا مصورا لما تقول إنه إعادة السيطرة على قاعدة كولباكينو الجوية في ميكولايف #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/d0z1pOBGHJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 4, 2022

وأطلقت روسيا، فجر 24 من فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.​​​​​​​