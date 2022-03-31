منظمة حقوقية: بايدن يوقع قانونا يطالب الخارجية بتقديم تقرير للكونغرس بشأن السجناء السياسيين في البحرين

قالت منظمة حقوقية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع قانوناً ينص على تقديم وزارة الخارجية لتقرير بشأن “الجهود التي تبذلها لإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين وردود حكومة البحرين”.

وذكرت منظمة (أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين) على موقعها أن القانون ينص على أن يقدم وزير الخارجية التقرير إلى لجان الاعتماد في موعد أقصاه 60 يوما من دخول القانون حيز التنفيذ.

وأضافت المنظمة أن لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ هي التي طالبت بتقديم هذا التقرير، مستخدمة عبارات تشجع “وزارة الخارجية على إعطاء الأولوية للعمل مع حكومة البحرين لإحراز تقدم ملموس نحو إنشاء مؤسسات ديمقراطية ومحاسبة المسؤولين على انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك في القوات المسلحة ووزارة الداخلية”.

وقالت المنظمة إنه من المتوقع تقديم التقرير في موعد أقصاه 15 مايو/أيار القادم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي قبل الانتخابات البرلمانية في البحرين والمقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وذكرت أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة في البحرين عام 2018 لم تكن ديمقراطية وغير حرة وغير عادلة، بعد أن رفضت حكومة البحرين السماح لمراقبين خارجيين بمراقبة تلك الانتخابات.

وقال حسين عبد الله المدير التنفيذي لمنظمة (أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين) إن “الظروف الحالية في البحرين تجعل إجراء انتخابات حرة ونزيهة أمرا مستحيلا”.

وأضاف أنه ما لم تتحسن الظروف بسرعة، فإن الانتخابات المقبلة “ستكون مرة أخرى خدعة ترتكبها حكومة البحرين ضد الشعب البحريني وستنتهي أي مظاهر للديمقراطية في البحرين”.

ينص البيان المرافق لقانون الاعتمادات الموحدة الذي وقعه الرئيس الأمريكي على أنه في موعد أقصاه 60 يوما بعد سن القانون، يقدم وزير الدولة تقريراً إلى لجان الاعتمادات، يتضمن تفاصيل الجهود المبذولة لصالح السجناء السياسيين في #البحرين وردود حكومة البحرينhttps://t.co/hlvhW56dcr — ADHRB (@ADHRB) March 30, 2022

وذكرت المنظمة أنه سبق أن قدمت وزارة الخارجية الأمريكية ومنظمات حقوقيه قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات المعادية للديمقراطية من جانب حكومة البحرين، ومن بينها سجن قادة المعارضة وشيوع التعذيب والاحتجاز التعسفي وحظر أحزاب المعارضة وضرورة الموافقة على مرشحي الانتخابات من قبل الحكومة والتضييق الشديد على حرية الإعلام وحرية التعبير.

ودعت المنظمة الحكومة البحرينية إلى القيام بخطوات لإجراء انتخابات حرة، ومنها: