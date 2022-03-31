روسيا تقصف مواقع عسكرية أوكرانية بصواريخ إسكندر (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، قصف قواتها لمستودعات الأسلحة في أوكرانيا بأنظمة الصواريخ البالستية إسكندر.

وأوضح الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، في تصريح صحفي، أن الجيش الروسي استطاع تدمير 64 آلية ومقرًا عسكريًا لأوكرانيا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية تمكّنت من تدمير 4 مقرات عسكرية قيادية من بينها قيادة القوات الخاصة الأوكرانية في منطقة ميكولاييف.

وذكر أن قوات بلاده دمّرت منذ بدء العملية العسكرية، 124 مقاتلة و77 مروحية و214 نظام دفاع جوي و321 طائرة مسيّرة و1752 دبابة أوكرانية.

وتستمر الحرب الروسية على أوكرانيا التي اندلعت في 24 فبراير/شباط الماضي، عندما أطلقت موسكو عملية عسكرية تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يرى إشارات إيجابية من محادثات السلام الأوكرانية الروسية التي عُقدت بمدينة إسطنبول في تركيا، لكنه تعهّد بأن كييف لن تخفّض دفاعاتها.