تحذير أمريكي من حرب “طويلة الأمد” بعد تركيز الروس عملياتهم على شرق أوكرانيا

حذّر مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الخميس من أن تركيز الجهود الحربية الروسية على دونباس في شرق أوكرانيا حيث ستواجه القوات الروسية وحدات أوكرانية متمرسة، ينذر بنزاع “طويل الأمد”.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية إن القوات الروسية باشرت الانسحاب من تشيرنوبيل (شمال) و”تخلت” عن مطار غوستوميل العسكري شمال غرب كييف، لكن “ما زلنا نعتقد أن ما يجري إعادة تموضع”.

وأضاف “ليس لدينا أي مؤشر على عودة هؤلاء العسكريين إلى ديارهم أو إبعادهم نهائيا عن القتال”.

وتابع المسؤول “ما زلنا نعتقد أنه سيتم إعادة تجهيز هذه القوات وإرسالها مجددا إلى أوكرانيا لمواصلة القتال وفقا لما نعتقد أنه هدفهم، وهو الشرق بصفة عامة”، بما فيه المناطق الانفصالية في لوغانسك ودونيتسك في إقليم دونباس.

لكنه لفت إلى أن “الأوكرانيين يعرفون الإقليم جيدا جدا”، مشيرا إلى أن 8 سنوات مرت على حرب الاستنزاف بين الانفصاليين والقوات الأوكرانية في هذه المنطقة.

وحذّر المسؤول الروس من أن “مجرد إعطائه (الإقليم) الأولوية وزيادة أعدادهم وبذل مزيد من الجهد لا يعني أن الأمر سيكون يسيرا”.

وأردف “قد ينذر ذلك بنزاع أطول أمدا”.

قصف روسي على قوات "أزوف" التابعة للجيش الأكراني المتمركزة بأحد المصانع مدينة ماريوبول#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/nUI7nSEDaX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 31, 2022

كما أكد المسؤول أن القصف الروسي متواصل لا سيما على كييف وتشيرنيهيف وإيزيوم وخاركيف وماريوبول ودونباس.

وتحاول القوات الروسية تطويق الجيش الأوكراني المنتشر منذ 2014 على طول خط يمر قرب دونيتسك في الجنوب ولوغانسك في الشرق وصولا إلى إيزيوم في شمال غرب دونيتسك.