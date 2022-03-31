استشهاد شاب برصاص مستوطن بدعوى تنفيذ عملية طعن ببيت لحم

استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الخميس، برصاص مستوطن إسرائيلي قرب مركز للحافلات في مستوطنة غوش عتصون جنوب بيت لحم، بدعوى تنفيذه عملية طعن.

وزعمت وسائل اعلام عبرية أن الشاب الفلسطيني اقتحم حافلة إسرائيلية ونفذ عملية طعن داخلها باستخدام “مفك” ما أدى لإصابة 4 مستوطنين من بينهم مستوطن بجراح خطيرة.

وأعلنت القناة 14 العبرية عن استشهاد منفذ عملية الطعن قرب محطة الحافلات في “غوش عتصيون” على الفور عقب إطلاق مستوطن إسرائيلي مُسلح النار صوبه، وهي نفس رواية جيش الاحتلال.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الشهيد هو نضال جمعة جعافرة (٣٠ عاماً) من سكان بلدة ترقوميا في الخليل جنوب بيت لحم.

#شاهد من مكان تنفيذ عملية الطعن داخل حافلة إسرائيلية وإصابة 4 إسرائيليين قرب غوش عتصيون جنوب بيت لحم pic.twitter.com/z5mvAv0DNE — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 31, 2022

وأطلق مستوطنون، اليوم الخميس، الرصاص الحي على مركبات المواطنين المارة عبر الشارع الاستيطاني رقم 60، جنوب بيت لحم، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مجموعة من مستوطني “مجدال عوز” المقامة على أراضي المواطنين، أطلقت الرصاص صوب مركبات المواطنين على الشارع الاستيطاني “60”، دون أن يبلغ عن إصابات .

على صعيد آخرأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطينيين اثنين على الأقل قتلا صباح اليوم الخميس في اشتباكات مع الجيش الاسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان إن “فتى فلسطيني يدعى (سند ابو عطية – 17 عاما) و(يزن السعدي – 23 عاما) استشهدا متأثرين بجروحهما” بعدما أصيبا برصاص الاحتلال خلال اقتحامه لجنين شمال الضفة الغربية.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان “ان قوات الجيش الإسرائيلي وشرطة حرس الحدود دخلوا صباح اليوم الخميس مخيم جنين للاجئين لاعتقال مطلوبين وخلال العملية أطلق مسلحون النار على قواتنا”.

واضاف الجيش “رد مقاتلو الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار وأصابوا المسلحين. كما أصيب أحد افراد الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة نقل على إثرها للعلاج في المستشفى”.