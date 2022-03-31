أوكرانيا.. قطارات الإجلاء من كييف فارغة والعائدة إليها ممتلئة (فيديو)

بدأ النازحون الأوكرانيون من العاصمة كييف العودة إلى ديارهم بعد أن طال أمد الحرب وعادت الحياة إلى طبيعتها جزئيًّا.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر عبر جولة في أحد القطارات المغادرة من كييف، كيف تغيرت الأوضاع، وأصبحت القطارات الخارجة من المدينة شبه فارغة.

وعلى العكس من ذلك أصبحت القطارات المتجهة إلى كييف مليئة بالعائدين إلى العاصمة.

وكان عشرات الآلاف من النازحين قد غادروا كييف مع بدء القصف الروسي للمدينة ومحاولة حصارها واقتحامها من عدة جبهات.

وبعد أن خرج النازحون بالقليل مما استطاعوا حمله معهم، ومع طول أمد الحرب وعدم وجود أفق قريب لنهايتها، ونفاد ما لديهم دون وجود عوائد مادية، بدأ الكثير منهم العودة إلى ديارهم.

وكانت الأمم المتحدة قد قالت الخميس الماضي إن ما يقارب 3.7 ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية على البلاد.

وتشير إحصاءات إلى أن أكثر من 10 ملايين شخص قد فروا من ديارهم في أوكرانيا بينهم 6.5 ملايين نازح، نصفهم من الأطفال. ووفقًا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبر 6 من كل 10 لاجئين أوكرانيين الحدود إلى بولندا.

وقال حرس الحدود البولندي الأسبوع الماضي إن حوالى 274 ألف شخص غادروا بولندا متجهين إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب.