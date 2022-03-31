قرار “غير مسبوق”.. واشنطن تسحب مليون برميل نفط يوميا من احتياطاتها وأوبك بلس ترفض الضغوط (فيديو)

رفضت مجموعة (أوبك بلس) الضغوط لضخ المزيد من النفط في الأسواق وأعلنت، اليوم الخميس، الالتزام باتفاق زيادة الإنتاج تدريجيا، فيما قالت واشنطن إنها ستسحب مليون برميل من النفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي خلال الأشهر الستة المقبلة في مسعى لخفض أسعار البنزين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم الخميس عن وزير النفط الكويتي أن الكويت تؤيد القرار الذي اتخذته (أوبك بلس) بزيادة الإنتاج تدريجيا بنحو 432 ألف برميل يوميا في مايو/أيار المقبل.

وذكرت الوكالة أن الزيادة تعني أن إنتاج الكويت لشهر مايو سيكون 2.695 مليون برميل نفط يوميا.

وزير النفط: (أوبك +) تتابع عن كثب تطورات الأسواق النفطية في ظل المتغيرات الجيوسياسية العالمية https://t.co/F3NSCGD0ZA#كونا #الكويت pic.twitter.com/302b0YIvGg — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) March 31, 2022

وتضم (أوبك بلس) الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بما في ذلك روسيا.

كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، اليوم الخميس، إن المعروض الحالي من النفط في الأسواق الدولية “مناسب” للطلب.

وقالت الوكالة إن إنتاج الجزائر في مايو سيصل إلى 1.013 مليون برميل نفط يوميا.

#عرقاب : رفع انتاج #الجزائر من #النفط إلى مليون و 13 ألف برميل في اليوم خلال شهر ماي pic.twitter.com/spOZ1ywWxH — ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) March 31, 2022

ودعت الولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية المجموعة لضخ المزيد من الخام لتهدئة الأسعار، التي صعدت لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات الروسية بعد فرض واشنطن والاتحاد الأوربي عقوبات على موسكو بعد حرب أوكرانيا.

وأعلنت دول بالمجموعة رفضها هذه الدعوات، وقالت إنه يتعين على المجموعة عدم التدخل في السياسة وأن ينصب التركيز على تحقيق التوازن في سوق النفط وتلبية احتياجات المستهلكين.

وتعمل (أوبك بلس) على إلغاء تخفيضات الإنتاج القياسية المطبقة منذ عام 2020 مع تعافى الطلب من جائحة فيروس كورونا، لكن المجموعة لا تزيد الإنتاج بالسرعة التي يريدها الغرب والمستهلكون الآخرون.





وفي واشنطن، أمر الرئيس جو بايدن بسحب مليون برميل نفط يوميًا من الاحتياطي الاستراتيجي لمدة 6 أشهر، في خطوة “غير مسبوقة” في تاريخ الولايات المتحدة لوقف ارتفاع أسعار الوقود.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمة من واشنطن إن “حلفاء وشركاء قد يسحبون كميات تتراوح ما بين 30 إلى 50 مليون برميل أخرى من النفط يوميا”.

وأضاف أن زيادة أسعار البنزين ترجع في الأساس إلى جائحة كورونا.

واتهم الرئيس الأمريكي شركات النفط في بلاده “بتحقيق أرباح قياسية بينما يدفع الأمريكيون أسعارا مرتفعة للبنزين، قائلا إنه يتعين على الشركات استخدام الأموال لإنتاج المزيد من النفط أو إعادة تشغيل الآبار المعطلة بدلا من الدفع للمستثمرين.

وأضاف “هذا ليس الوقت المناسب لتحقيق أرباح قياسية، لقد حان الوقت لإعلاء مصلحة بلدكم”.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن من شأن استخدام مليون برميل يوميًا لأشهر أن يعزز إمدادات النفط العالمية بنسبة 1%.

وحسب وكالة رويترز، يتراوح نقص إمدادات النفط العالمية بين 5 و6 ملايين برميل يوميا، أي ما نسبته 5 و6% من الطلب العالمي.

ويبلغ سعر الوقود حاليا في الولايات المتحدة 4.23 دولارات للغالون بزيادة 47% عن مستواه قبل عام، وهو ما قد يضيف إلى عوامل أخرى تهدد حفاظ بايدن وحزبه الديمقراطي على سيطرة الحزب على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني.

وارتفعت أسعار النفط إلى ما يقارب 140 دولارًا للبرميل في مارس/آذار بعد حرب روسيا على أوكرانيا. وتراجعت الأسعار إلى حد ما لكنها ظلت فوق 100 دولار للبرميل في معظم الفترة اللاحقة.