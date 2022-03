مقاتلون أوكرانيون يتأهبون للقتال بالصلاة في كنيسة سانت ميشيل بكييف (فيديو)

توجّهت كتيبة من المقاتلين الأوكرانيين في العاصمة كييف إلى الكنيسة لإقامة الصلاة قبل التوجّه إلى ساحات القتال.

ونقل موفد الجزيرة مباشر إلى أوكرانيا عبد العزيز مجاهد، لحظات أداء المقاتلين للصلاة في كنيسة سانت ميشيل الشهيرة في كييف.

وضمّت كتيبة المقاتلين في صفوف الجيش الأوكراني عشرات الشباب، تزوّدوا بأسلحتهم استعدادًا لمواجهة الروس.

وأظهر مقطع الفيديو عددًا من الرهبان والقساوسة اجتمعوا لإقامة الصلاة بكتيبة المقاتلين الشباب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، اليوم الأربعاء، إن الحرب مستمرة على بلاده، وإن روسيا تنشر قوات جديدة.

Grozny, Chechnya in 2000 and Mykolaiv, Ukraine today. If evil goes unpunished once, it returns 100 times worse. #StopRussianAggression pic.twitter.com/VX5poJ7WSa

— Defence of Ukraine (@DefenceU) March 29, 2022