شاهدة عيان إسرائيلية: منفّذ عملية “بني براك” رفض قتل الأطفال والنساء وطالبهم بالعودة لمنازلهم (فيديو)

كشفت شاهدة عيان إسرائيلية عن أن منفّذ العملية في مدينة بني براك التي أسفرت عن مقتل 5 إسرائيليين بينهم شرطي، رفض قتل النساء والأطفال، واستهدف الرجال والمسلحين.

وأشارت مستوطنة إسرائيلية إلى أن الشهيد ضياء حمارشة (27 عامًا)، كان يحمل سلاحًا بيده، وطلب منها العودة إلى منزلها كي لا يصيبها، في تصرّف أشاد به متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الإسرائيلية “طلب منا أحد منفّذي العملية أن نرجع إلى الوراء، يبدو أنه لم يرغب بقتل النساء والأطفال”.

وأوضحت أنها كانت تهم بقطع الطريق مع امرأة أخرى وطفلتها، لكنها فوجئت بشخصين مسلحين يترجّلان من سيارة (مرسيدس) سوداء، ويطلب أحدهما منهن الابتعاد عن المكان، وبعد دقيقتين سمعت إطلاق النار في المنطقة ذاتها.

وقُتل 5 إسرائيليين في هجوم، نفّذه حمارشة في مدينة “بني براك”، قرب تل أبيب.

وهذا هو ثالث هجوم خلال أسبوع في مدن إسرائيلية.

وفي 22 مارس/آذار الجاري، أدّت عملية دهس وطعن في مدينة بئر السبع (جنوب) إلى مقتل 4 إسرائيليين، فيما قُتل شرطيان إسرائيليان في إطلاق نار بمدينة الخضيرة، الأحد.