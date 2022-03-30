سوري يرفض النزوح من كييف: لن أكرر التجربة ولو كنت شابا لحملت السلاح دفاعًا عن أوكرانيا (فيديو)

لجأ السوري مأمون عز إلى أوكرانيا منذ 10 سنوات حتى صارت بلده، ولم يستجب لطلبات النزوح من كييف، معتبرًا أن “لا لزوم لذلك”، وأنه لن يكرر التجربة، آملًا أن تنتهي الحرب.

وقال اللاجئ السوري إنه كان يدرك جيدًا معنى الحرب فور بدايتها، كونه عاشها من قبل، ووصف شعوره بـ”الرهيب” لأنه يعيش ظروف الحرب والنزوح للمرة الثانية.

وأفاد المتحدّث لكاميرا الجزيرة مباشر، بأن قدوم (عز) إلى أوكرانيا قبل 10 سنوات كان سهلًا، في حين صارت الأمور اليوم أكثر تعقيدًا.

ولم يجد عز أي فرق بين ما حدث في مدينة ماريوبول وما عاشته حلب، مشيرًا إلى أن الدمار متشابه بل ومتطابق، على حد تعبيره.

ويعيش اللاجئ السوري في إحدى مناطق كييف الهادئة التي لم تطلها الضربات الروسية.

وقال عز إن بعض الأوكرانيين اختاروا البقاء، وإنه قرر أن يفعل مثلهم، كما عبّر عن أسفه لأن سنّه لا يسمح له بحمل السلاح والدفاع عن البلد الذي لجأ إليه.

وتابع “أوكرانيا هي بلدي احتضنتني ومنحتني الأمان، يستحيل أن أتركها”، ويرى أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها شيئًا فشيئًا، إذ كانت الشوارع خالية في أيام الحرب الأولى.

وأوضح أن المواد الغذائية عرفت أيضًا نُدرة في الأيام الأولى، لكن اليوم تتوافر احتياجات المواطنين جميعها في المحالّ والأسواق.