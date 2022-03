تطورات حرب روسيا على أوكرانيا.. كييف تطالب موسكو بالانسحاب من منطقة تشيرنوبل

حذّرت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، اليوم الأربعاء، من خطر انفجار ذخائر في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية المتوقفة عن العمل، وطالبت القوات الروسية التي تحتل المحطة بالانسحاب من المنطقة.

وقالت فيريشتشوك “نطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات فورية لإخلاء منطقة تشيرنوبل من السلاح، وإدخال بعثة متخصصة تابعة للأمم المتحدة لتفادي خطر تكرار كارثة نووية”.

من جهة أخرى، التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في منطقة أنهوي شرقي الصين.

منذ 48 دقيقة الرئيس الأوكراني:

منذ ساعتين جونسون:

منذ ساعتين المفوضية الأوربية: الدول الأعضاء تستعد للتعامل مع وضع إمدادات الغاز.

منذ ساعتين الخارجية القطرية:

منذ ساعتين الكرملين:

منذ ساعتين مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة: أكثر من 4 ملايين لاجئ غادروا أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية.

منذ ساعتين مراسل الجزيرة: برلين تعلن الإنذار المبكر ضمن خطة طوارئ لمواجهة نقص إمدادات الغاز على خلفية الحرب في أوكرانيا.

منذ ساعتين سلطات تشيرنيهيف: القوات الروسية شنت غارات جوية الليلة الماضية على نيجين ودمرت منشآت مدنية ومراكز تجارية.

منذ ساعتين بورصة موسكو: الروبل يعوض خسائره أمام الدولار واليورو ويواصل الارتفاع لليوم العاشر على التوالي.

منذ ساعتين وكالة الطيران الروسية: تمديد نظام تقييد الرحلات الجوية للمطارات الواقعة في جنوب وجنوب غربي روسيا حتى 7 إبريل.

منذ ساعتين الخارجية الروسية: وزيرا خارجية بلدنا والصين يؤكدان عدم جدوى العقوبات المفروضة علينا من قبل واشنطن وحلفائها.

منذ ساعتين نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: طلبنا من المفاوضين الروس السماح بفتح 97 ممرا لخروج المدنيين من القرى والمدن.

منذ ساعتين محافظ ميكولايف: المفاوضات لم تغير شيئا في ميكولايف والقوات الروسية تعزز حشودها على الحدود الشرقية.

منذ 4 ساعات الدفاع الروسية: دمرنا 1752 دبابة ومدرعة و734 مدفعا و184 راجمة صواريخ منذ بدء العملية في أوكرانيا.

منذ 4 ساعات أسوشيتد برس: مسؤولون غربيون يقولون إن موسكو تعزز قواتها في دونباس لتطويق القوات الأوكرانية

منذ 4 ساعات تقرير استخباري أوكراني: الادعاء الروسي بالانسحاب من كييف وتشيرنيهيف يهدف إلى تضليل قيادتنا العسكرية.

منذ 4 ساعات حاكم لوهانسك:

منذ 4 ساعات الاستخبارات البريطانية:

منذ 4 ساعات السفير الروسي لدى واشنطن: التصريحات الأمريكية بشأن مسؤولية موسكو عن الأزمة الغذائية هي جزء من الحرب الإعلامية ضدنا.

منذ 4 ساعات السلطات الانفصالية في لوهانسك: المدينة تعرضت مجددا لقصف صاروخي أوكراني.

@ZelenskyyUa:

Everyone in Ukraine has united and is devoting all their energy to the defense of our state. Together with the Armed Forces, together with all our defenders, together with our National Guard.

Photo: Vadim Ghirda, Alex Lourie, Raphaël Lafargue, Alexey Furman.

