تطورات حرب روسيا على أوكرانيا.. كييف تطالب موسكو بالانسحاب من منطقة تشيرنوبل

حذّرت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، اليوم الأربعاء، من خطر انفجار ذخائر في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية المتوقفة عن العمل، وطالبت القوات الروسية التي تحتل المحطة بالانسحاب من المنطقة.

وقالت فيريشتشوك “نطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات فورية لإخلاء منطقة تشيرنوبل من السلاح، وإدخال بعثة متخصصة تابعة للأمم المتحدة لتفادي خطر تكرار كارثة نووية”.

من جهة أخرى، التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في منطقة أنهوي شرقي الصين.

آخر التطورات لحظة بلحظة:

منذ 48 دقيقة الرئيس الأوكراني:

الحرب مستمرة وروسيا تنشر قوات جديدة على الأراضي الأوكرانية.

الطريقة الوحيدة لحمل روسيا على السلام هي فرض مزيد من العقوبات عليها.

يجب أن تفرض دول الاتحاد الأوربي حظرا على دخول السفن الروسية إلى موانئها.

Grozny, Chechnya in 2000 and Mykolaiv, Ukraine today. If evil goes unpunished once, it returns 100 times worse. #StopRussianAggression pic.twitter.com/VX5poJ7WSa — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 29, 2022

منذ ساعتين جونسون:

نحتاج إلى زيادة الضغط الاقتصادي على بوتين ولا يمكن رفع العقوبات بمجرد وقف إطلاق النار.

نعمل مع القوة الاستكشافية المشتركة لدول البلطيق لمواجهة العدوان الروسي ودعم أوكرانيا.

منذ ساعتين المفوضية الأوربية: الدول الأعضاء تستعد للتعامل مع وضع إمدادات الغاز.

منذ ساعتين الخارجية القطرية:

نرحب بالوساطة التركية بين روسيا وأوكرانيا ونأمل في اتفاق سلام شامل بين البلدين.

نجدد دعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلاف عبر الحوار والطرق الدبلوماسية.

منذ ساعتين الكرملين:

لا نستطيع الإعلان عن نتائح جادة في المفاوضات مع الجانب الأوكراني.

الوفد الروسي سيقدم توضيحات إضافية بشأن عملية التفاوض مع أوكرانيا.

صياغة كييف لمقترحاتها بشكل ملموس على الورق في مفاوضات اسطنبول عمل إيجابي.

نعمل على توسيع استخدام العملات الوطنية مع الدول الأخرى.

آليات استيفاء بدلات الغاز بالروبل لن تبدأ من نهاية الشهر الجاري والعملية ستستغرق وقتا طويلا.

القرم جزء من روسيا ودستورنا يمنع بحث مصير المناطق الروسية مع أي أحد.

منذ ساعتين مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة: أكثر من 4 ملايين لاجئ غادروا أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية.

منذ ساعتين مراسل الجزيرة: برلين تعلن الإنذار المبكر ضمن خطة طوارئ لمواجهة نقص إمدادات الغاز على خلفية الحرب في أوكرانيا.

💬@ZelenskyyUa:

У них – лише техніка. По максимуму.

У нас – до техніки ще й народ. На висоті.

У них – лише накази. Наступати. Вбивати. Знущатися.

А в нас – ще й реальне бажання мільйонів українців перемогти. Захиститись. Очистити свою країну… pic.twitter.com/REjbSqo7ig — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 30, 2022

منذ ساعتين سلطات تشيرنيهيف: القوات الروسية شنت غارات جوية الليلة الماضية على نيجين ودمرت منشآت مدنية ومراكز تجارية.

منذ ساعتين بورصة موسكو: الروبل يعوض خسائره أمام الدولار واليورو ويواصل الارتفاع لليوم العاشر على التوالي.

منذ ساعتين وكالة الطيران الروسية: تمديد نظام تقييد الرحلات الجوية للمطارات الواقعة في جنوب وجنوب غربي روسيا حتى 7 إبريل.

منذ ساعتين الخارجية الروسية: وزيرا خارجية بلدنا والصين يؤكدان عدم جدوى العقوبات المفروضة علينا من قبل واشنطن وحلفائها.

منذ ساعتين نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: طلبنا من المفاوضين الروس السماح بفتح 97 ممرا لخروج المدنيين من القرى والمدن.

منذ ساعتين محافظ ميكولايف: المفاوضات لم تغير شيئا في ميكولايف والقوات الروسية تعزز حشودها على الحدود الشرقية.

منذ 4 ساعات الدفاع الروسية: دمرنا 1752 دبابة ومدرعة و734 مدفعا و184 راجمة صواريخ منذ بدء العملية في أوكرانيا.

منذ 4 ساعات أسوشيتد برس: مسؤولون غربيون يقولون إن موسكو تعزز قواتها في دونباس لتطويق القوات الأوكرانية

منذ 4 ساعات تقرير استخباري أوكراني: الادعاء الروسي بالانسحاب من كييف وتشيرنيهيف يهدف إلى تضليل قيادتنا العسكرية.

منذ 4 ساعات حاكم لوهانسك:

مناطق سكنية في ليزيتشانسك الأوكرانية تعرضت لقصف مدفعي.

قصف روسي أدى إلى توقف 185 محطة كهرباء وانقطاع التيار عن 30 ألف شخص.

منذ 4 ساعات الاستخبارات البريطانية:

وحدات روسية تعرضت لخسائر واضطرت للعودة إلى بيلاروسيا وروسيا لإعادة التنظيم والإمداد.

من المرجح أن تعوض روسيا تراجعها البري من خلال ضربات صاروخية ومدفعية.

منذ 4 ساعات السفير الروسي لدى واشنطن: التصريحات الأمريكية بشأن مسؤولية موسكو عن الأزمة الغذائية هي جزء من الحرب الإعلامية ضدنا.

منذ 4 ساعات السلطات الانفصالية في لوهانسك: المدينة تعرضت مجددا لقصف صاروخي أوكراني.

🔊 @ZelenskyyUa:

Everyone in Ukraine has united and is devoting all their energy to the defense of our state. Together with the Armed Forces, together with all our defenders, together with our National Guard. Photo: Vadim Ghirda, Alex Lourie, Raphaël Lafargue, Alexey Furman. pic.twitter.com/DRnx1zIN38 — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 29, 2022

منذ 4 ساعات هيئة الأركان الأوكرانية:

القوات الروسية تنتشر في زابوروجيا وخيرسون وتضع المعدات العسكرية في الأحياء السكنية.

القوات الروسية نشرت نقاط تفتيش على أطراف مليتوبول لاختطاف ناشطين ومسؤولين.

الروس يخططون لتنظيم موجة أخرى من التعبئة بدءا من مطلع أبريل في لوهانسك.

قواتنا صدت 4 هجمات للروس في دونيتسك ولوهانسك وكبدتهم خسائر.

منذ 4 ساعات وزير الخارجية الروسي:

مهتمون باستمرار تطور علاقاتنا مع الصين بشكل مطرد ومتسق.

روسيا والصين ستنتقلان إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل.

منذ 4 ساعات وزير الخارجية الصيني: علاقاتنا مع روسيا صمدت منذ بداية العام أمام اختبارات جديدة.

منذ 4 ساعات السلطات الانفصالية في دونيتسك: مقتل شخصين وتدمير 16 منزلا جراء قصف أوكراني لمدينة غورلوفكا الليلة الماضية.

منذ 4 ساعات نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: طلبنا من المفاوضين الروس السماح بفتح 97 ممرا لخروج المدنيين من القرى والمدن.

منذ 4 ساعات الخارجية الروسية: وزيرا خارجية بلدنا والصين يؤكدان عدم جدوى العقوبات المفروضة علينا من قبل واشنطن وحلفائها.

منذ 4 ساعات وكالة الطيران الروسية: تمديد نظام تقييد الرحلات الجوية للمطارات الواقعة في جنوبي وجنوب غربي البلاد حتى 7 أبريل.