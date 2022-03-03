سياسة|أوكرانيا

وداع مؤثر من أم أوكرانية لابنها قبل ذهابه إلى جبهة القتال (فيديو)

مليون لاجئ أوكراني فرّوا من بلدهم منذ بدأت حرب روسيا على أوكرانيا (غيتي)
3/3/2022-|آخر تحديث: 3/3/202209:53 PM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأم أوكرانية تودع ابنها بشكل مؤثر في محطة للقطارات.

ويظهر المقطع الأم وهي تضبط ملابس ابنها بحنو وتنظر إليه وهي تغالب دموعها.

وأجهشت الأم بالبكاء وحاولت مسح دموعها وهي تودع ابنها بعد أن اضطرتها ظروف الحرب لتركه للدفاع عن بلاده والهرب من ويلات المعارك.

وأعلن المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي، اليوم الخميس، أن مليون لاجئ أوكراني فرّوا من بلدهم منذ بدأت حرب روسيا على أوكرانيا.

وكتب غراندي على تويتر إنّه “في غضون 7 أيام فقط شهدنا تدفق مليون لاجئ من أوكرانيا على الدول المجاورة لها”.

وأضاف أنّه “بالنسبة لملايين آخرين داخل أوكرانيا، حان الوقت لأن تسكت المدافع حتى تتمكّن المساعدات الإنسانية من أن تصل وتنقذ أرواحا”.

وقال غراندي إنّه يعتزم التوجه في الأيام القليلة المقبلة إلى رومانيا ومولدافيا وبولندا، وهي الدول الثلاث التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات