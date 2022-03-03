وداع مؤثر من أم أوكرانية لابنها قبل ذهابه إلى جبهة القتال (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأم أوكرانية تودع ابنها بشكل مؤثر في محطة للقطارات.

ويظهر المقطع الأم وهي تضبط ملابس ابنها بحنو وتنظر إليه وهي تغالب دموعها.

وأجهشت الأم بالبكاء وحاولت مسح دموعها وهي تودع ابنها بعد أن اضطرتها ظروف الحرب لتركه للدفاع عن بلاده والهرب من ويلات المعارك.

مشهد مؤثر لأوكرانية تودع ابنها على رصيف القطار.. اضطرت للفرار من ويلات الحرب في بلدها وبقي هو ليدافع عن وطنه#مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/hEP11Y2dyX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 3, 2022

وأعلن المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي، اليوم الخميس، أن مليون لاجئ أوكراني فرّوا من بلدهم منذ بدأت حرب روسيا على أوكرانيا.

وكتب غراندي على تويتر إنّه “في غضون 7 أيام فقط شهدنا تدفق مليون لاجئ من أوكرانيا على الدول المجاورة لها”.

وأضاف أنّه “بالنسبة لملايين آخرين داخل أوكرانيا، حان الوقت لأن تسكت المدافع حتى تتمكّن المساعدات الإنسانية من أن تصل وتنقذ أرواحا”.

المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين @FilippoGrandi: "ساعة بعد ساعة، ودقيقة بعد الأخرى، يواصل السكان فرارهم من الواقع المرعب للعنف، فيما نزحت أعداد لا تحصى داخل البلاد. ما لم تكن هناك نهاية فورية للصراع، فمن المرجح أن يضطر ملايين آخرون للفرار من أوكرانيا." pic.twitter.com/eJV1CP9XMp — مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) March 3, 2022

وقال غراندي إنّه يعتزم التوجه في الأيام القليلة المقبلة إلى رومانيا ومولدافيا وبولندا، وهي الدول الثلاث التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين.