لافروف: الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية فقط ونحن لن نبدأها (فيديو)

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية فقط، وإن الاستفزازات لن تدفع بلاده لبدء تلك الحرب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، اتهم فيه لافروف الزعماء الغربيين بأنهم يفكرون في حرب نووية ضمن صراعهم مع روسيا.

وقال “الكل يعلم أن حربا عالمية ثالثة لا يمكن أن تكون إلا نووية، لكنني ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن تلك الفكرة هي في أذهان السياسيين الغربيين وليس في أذهان الروس”.

وأشار لافروف إلى أنه يجري التخطيط لحرب فعلية ضد موسكو.

وقال “لدينا عقيدة عسكرية تحدد شروط وظروف استخدام السلاح النووي، وليس لدينا تصعيد ليكون هناك حديث عن خفض تصعيد، هناك حديث عن الحرب النووية ويجب علينا النظر إلى من يطلقون هذه التصريحات”.

وأضاف لافروف “الناتو لا يمكنه أن يقرر نشر الأسلحة النووية دون أمر من الأمريكان، ولن نسمح لأي استفزازات أن تدفعنا لأن نبدأ نحن الحرب”.

نزع سلاح أوكرانيا

وعن شروط روسيا لوقف حربها على أوكرانيا قال لافروف “علينا أن ندرك أن بعض الدول تتعرض لإملاءات صارمة، وهناك ضحايا بين العسكريين والمدنيين على مدى 8 سنوات ولا بد من وضع حد لتهديدات هذه الدولة”.

وأضاف “المفاوضات جارية وأوكرانيا لا تزال تماطل، لا بد أنهم يتلقون تعليمات من واشنطن، لا أشك في هذا، فهذه دولة تعتمد على الآخرين بالكامل، ومع ذلك ستجري المفاوضات”.

وقال “الشروط الدنيا لنا هي منع أي تهديدات من أوكرانيا ضد روسيا، ونزع الأسلحة، والقضاء على النازية، ومنع الإبادة والتمييز ضد المواطنين، ولن نسمح لأوكرانيا بالاحتفاظ ببنية تحتية تهددنا”.

وأضاف “لا يحق لأي دولة أن تعزز أمنها على حساب دولة أخرى، ولا يحق لأي دولة أن تهيمن على الفضاء الأوروأطلسي، والغرب يحاول تجنب مبادراتنا لتحقيق الأمن، ولا شيء يضمن عدم توسع الناتو في أوربا الشرقية”.

وتابع “الناتو يريد تحويل أوكرانيا إلى دولة معادية لروسيا وإلى القضاء على كل ما هو روسي وهذه لعبة سياسية، وكما قيل الغرب سيستخدم أوكرانيا لتقويض مصالح روسيا وأمنها وتقسيم العالم الأرثوذكسي ونحن لن نسمح بذلك”.

وهدد لافروف “في حال إعلان حرب حقيقية ضد روسيا فعلى من يخطط لذلك أن يدرك حجم تداعياتها عليه، وتزويد أوكرانيا بالسلاح سيكبدها خسائر أكبر”.

وقال “مستعدون للحوار على أساس المصالح والاحترام المتبادل ولكن متى سيبدأ هذا الحوار؟”.

واتهم لافروف حلف شمال الأطلسي بالسعي للحفاظ على تفوقه قائلا إنه رغم نيات روسيا الطيبة فإنها لا تستطيع أن تدع أيّ طرف يقوض مصالحها، وستستمر روسيا في عمليتها حتى النهاية.

وبشأن العزلة التي تواجهها روسيا بعد حربها على أوكرانيا، قال لافروف “روسيا تتصرف بشكل جيد والدبلوماسية لم تفشل بعد ولا نشعر بأي عزلة دبلوماسية”.