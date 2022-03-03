فرقتهما الحرب.. أوكرانية تلتقي بطفلتها في بولندا (فيديو)

وثق مقطع فيديو لحظة لقاء أم أوكرانية مع طفلتها الصغيرة في بولندا بعد أيام من خروج الأم من أوكرانيا.

ويظهر المقطع الأم وهي تنتظر بلهفة على الحدود البولندية الأوكرانية خارج حافلة كانت ابنتها بداخلها.

وفور توقف الحافلة، لم تنتظر الأم نزول ابنتها وصعدت إلى داخل الحافلة لتحتضن ابنتها وتحملها إلى الخارج.

وبعد النزول من الحافلة، أجهشت الأم بالبكاء وظلت تقبل ابنتها في مشهد مؤثر.

لقاء مؤثر بين أم أوكرانية وطفلتها على الحدود الأوكرانية البولندية بعد أيام على خروجها من #أوكرانيا #الحرب_الأوكرانية_الروسية pic.twitter.com/7rMNO54s67 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 2, 2022

وقالت السلطات البولندية إنها استقبلت أكثر من نصف مليون أوكراني فروا إليها من الحرب، أي أكثر من 50% من إجمالي عدد من غادروا أوكرانيا.

وأعلنت الحكومة البولندية، الأربعاء، تخصيص 7 آلاف سرير في المستشفيات لعلاج الجرحى الأوكرانيين.

وقال وزير الصحة البولندي ادام نيدزيلسكي في وارسو إن الأسرّة ستخصص للمرضى من اللاجئين، أو لهؤلاء الذين يصابون خلال العمليات القتالية في أوكرانيا.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعد أيضا مشروع قانون سينظم الرعاية الطبية للاجئين.