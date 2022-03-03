سياسة

فرقتهما الحرب.. أوكرانية تلتقي بطفلتها في بولندا (فيديو)

(تويتر)
2/3/2022

وثق مقطع فيديو لحظة لقاء أم أوكرانية مع طفلتها الصغيرة في بولندا بعد أيام من خروج الأم من أوكرانيا.

ويظهر المقطع الأم وهي تنتظر بلهفة على الحدود البولندية الأوكرانية خارج حافلة كانت ابنتها بداخلها.

وفور توقف الحافلة، لم تنتظر الأم نزول ابنتها وصعدت إلى داخل الحافلة لتحتضن ابنتها وتحملها إلى الخارج.

وبعد النزول من الحافلة، أجهشت الأم بالبكاء وظلت تقبل ابنتها في مشهد مؤثر.

وقالت السلطات البولندية إنها استقبلت أكثر من نصف مليون أوكراني فروا إليها من الحرب، أي أكثر من 50% من إجمالي عدد من غادروا أوكرانيا.

وأعلنت الحكومة البولندية، الأربعاء، تخصيص 7 آلاف سرير في المستشفيات لعلاج الجرحى الأوكرانيين.

وقال وزير الصحة البولندي ادام نيدزيلسكي في وارسو إن الأسرّة ستخصص للمرضى من اللاجئين، أو لهؤلاء الذين يصابون خلال العمليات القتالية في أوكرانيا.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعد أيضا مشروع قانون سينظم الرعاية الطبية للاجئين.

المصدر : الجزيرة مباشر