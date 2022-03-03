زيلينسكي: سنستقبل 16 ألف مقاتل أجنبي للدفاع عن أوكرانيا (فيديو)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب وجّهه لشعبه، اليوم الخميس، أن بلاده ستستقبل الدفعة الأولى من المقاتلين الأجانب وعددها 16 ألف متطوع ليدافعوا عن حرية أوكرانيا وشعبها.

وقال زيلينسكي “لقد غير الروس التكتيكات بسبب صمودنا، ونقول لروسيا إنها ستدفع ثمن أفعالها في حق شعبنا وبلدنا”.

وبشأن الموقف الميداني قال زيلينسكي “أنظمتنا الجوية الدفاعية كانت فعالة وقواتنا ما زالت صامدة ولم تستسلم، ونحافظ على خططنا الدفاعية، والعدوّ لا يحقق أيّ تقدم استراتيجي”.

وأضاف “لا مفر من الحساب سنعيد بناء كل ما تم تدميره”، ووجّه حديثه إلى الروس قائلا “أنتم تقطعون الكهرباء والمياه وتمنعون وصول الأدوية والأغذية، لكن مراكز المساعدات الإنسانية تصل إلى جميع سكان أوكرانيا”.

مساعدات فورية

وأعلن زيلينسكي صرف مساعدة فورية للسكان الذين فقدوا وظائفهم بسبب الحرب بقيمة 6000 هريفنيا أوكرانية (نحو 200 دولار أمريكي) لكل منهم، ودفع رواتب التقاعد وزيادتها بنسبة 14% ابتداءً من فاتح مارس/ آذار الجاري.

وقال زيلينسكي “تحصل أوكرانيا على الأسلحة يوميًّا من الشركاء الدوليين والأصدقاء، ونلاحظ زيادة في توريد الأسلحة”.

وأضاف “سنستقبل الدفعة الفعة الأولى من المقاتلين الأجانب وعددها 16 ألف متطوع ليدافعوا عن حرية أوكرانيا وشعبها”.

وتابع “لا نملك أسلحة نووية ولا نصدر النفط والغاز للعالم ولكننا نملك ما هو أهم من ذلك وهو شعبنا وأرضنا وهذا بقيمة الذهب، ليس لدينا ما نخسره سوى حريتنا.

وختم زيلينسكي خطابه بقوله “كم مرة حاولوا تدميرنا وفشلوا ما زلنا صامدين ولن نستسلم، ومن المستحيل تدمير أوكرانيا، مررنا بالكثير وإذا كان هناك من يعتقد أننا سننكسر أو نستسلم فهو لا يعلم شيئا عن أوكرانيا”.

وكان زيلينسكي قد وقّع مطلع الشهر الجاري مرسوما رئاسيا يسمح للمتطوعين الأجانب الراغبين في دعم أوكرانيا ضد الحرب الروسية بدخول البلاد دون تأشيرة.

وجاء في المرسوم الرئاسي أنه اعتبارا من الأول من مارس سيبدأ العمل بنظام دخول بدون تأشيرة سيسمح للأجانب الذين يرغبون في الانضمام إلى الفيلق الدولي لأوكرانيا مؤقتًا خلال فترة سريان الأحكام العرفية، واستثنى المرسوم من ذلك المواطنين الروس.