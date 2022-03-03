أوكرانيا.. جرار زراعي يجر دبابة في سومي وتدمير آليات روسية في غوستوميل (فيديو)

نشرت وسائل إعلام أوكرانية مقطع فيديو يظهر جرارًا زراعيا يجر دبابة في سومي، القريبة من الحدود الروسية شرق البلاد.

ووصف خبراء عسكريون أمريكيون أداء القوات الروسية في حرب أوكرانيا بالكارثي، خاصة فيما يتعلق بحدوث نقص في الغذاء والمحروقات وترك آليات مدرعة في أرض المعركة وفقدان طائرات ومقتل جنود.

وأضاف الخبراء المتخصصون في شؤون الجيش الروسي “يبدو أن الروس استخفوا بعزيمة الأوكرانيين وقدرتهم على الصمود في الأيام الأولى”.

وأظهر مقطع فيديو آخر تدمير عدد من الآليات الروسية في منطقة (غوستوميل) بالعاصمة كييف.





وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إنها أرسلت تعزيزات لكييف.

وأظهرت فيديوهات عرضتها الوزارة آليات عسكرية روسية ضخمة من مختلف الأنواع -وهي تشق طريقها نحو جهة ما- قالت الوزارة إنها تعزيزات روسية على مشارف العاصمة الأوكرانية.