وضع “كارثي”.. 5 آلاف قتيل على الأقل في ماريوبول منذ بدء الحرب (فيديو)

قال المتحدث باسم رئيس بلدية ماريوبول الأوكرانية، الاثنين، إن ما يقرب من 5 آلاف شخص قُتلوا في المدينة الواقعة جنوبي البلاد منذ أن فرضت القوات الروسية حصارًا عليها.

وذكر المتحدث أن نحو 90% من مباني المدينة تضررت، بينما دُمر نحو 40% منها.

ونشرت وسائل إعلام روسية صورًا جوية لآثار الدمار في المدينة.





ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تيتيانا لوماكينا -مستشارة الرئاسة الأوكرانية المكلفة بملف الممرات الإنسانية- قولها “دُفن نحو 5000 شخص، لكن عمليات الدفن توقفت قبل 10 أيام بسبب القصف المتواصل”.

وأضافت أن عدد القتلى الفعلي قد يصل إلى 10 آلاف شخص، نظرًا لتقدير عدد العالقين تحت الركام.

ووفقًا لحصيلة نشرتها رئاسة بلدية ماريوبول منتصف شهر مارس/آذار الجاري، فقد قُتل أكثر من ألفي مدني في المدينة منذ بدء حرب روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وقال رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشنكو، الاثنين، إن المدينة على شفا كارثة إنسانية ويجب إجلاء سكانها بالكامل.

وأضاف أن نحو 160 ألف مدني محاصرون في المدينة دون كهرباء، مشيرًا إلى أن 26 حافلة كانت تنتظر إجلاء المدنيين لكن القوات الروسية لم توافق على منحهم ممرًا آمنًا.

وأعرب بويتشنكو عن أمله بأن يساعد الأصدقاء والشركاء الأوربيون في تنظيم عمليات إجلاء المدنيين من ماريوبول.

صحفية أوكرانية من داخل مدينة ماريوبول: هناك هجوم متواصل على المستشفيات في ماريوبول#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/R804uVeXvY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 26, 2022

وقبل يومين، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيرشتشوك إجلاء نحو 7 آلاف شخص من المدينة.

ومؤخرًا، أعلنت الحكومة الأوكرانية أنها اتفقت مع روسيا على فتح 10 ممرات إنسانية في المناطق المتضررة من الحرب.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين، وتحمّل أوكرانيا مسؤولية الفشل المتكرر في الاتفاق على ممرات آمنة للمحاصرين.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إنه سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتنظيم عملية إجلاء من المدينة.