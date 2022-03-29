لحظة إطلاق النار شرق تل أبيب وسقوط قتلى إسرائيليين (فيديو)

أظهرت مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لحظات إطلاق النار في مدينة بني براك شرق تل أبيب.

ويُظهر مقطع شخصًا يطلق الرصاص من بندقية آلية على أحد راكبي الدراجات قبل فراره، ثم يعاود المسلح إطلاق الرصاص على قائد سيارة كانت تمر في الطريق.

بالفيديو.. لحظة إطلاق النار في مدينة بني براك شرق تل أبيب .. وهيئة البث الإسرائيلية: المهاجم فلسطيني من سكان قرية يعبد في #جنين وتمت تصفيته في المكان pic.twitter.com/4JRBLDBMkQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 29, 2022

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن 5 أشخاص قُتلوا في إطلاق نار بمدينتي بني براك ورمات غان شرق تل أبيب.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن عمليتي إطلاق نار وقعتا في اللحظة نفسها في بني براك التي يقطنها أغلبية من المتدينين اليهود (حريديم).

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن مسلحًا أطلق النار لدى تنقله من وسط مدينة بني براك إلى مناطق أخرى.

فيديو متداول لحظة إطلاق النار في منطقة بني براك شرق تل أبيب والذي أسفر عن سقوط قتلى إسرائيليين pic.twitter.com/Ljy23CgInq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 29, 2022

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن منفذ العملية قُتل وتم اعتقال آخر، بينما تجري عمليات تمشيط بحثًا عن شخص ثالث.

وذكرت أن أحد منفذي العملية هو ضياء حمارشة من سكان قرية يعبد في جنين، وكان معتقلًا سابقًا في السجون الإسرائيلية.

وأعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي مباركتهما للعملية.

وقالت حماس إن العملية “تأتي في سياق الرد الطبيعي والمشروع على إرهاب الاحتلال وجرائمه المتصاعدة ضد شعبنا ومقدساته”.

وحذرت الحركة “الاحتلال من مغبّة تصعيد انتهاكاته وجرائمه”.

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: 4 قتلى في هجوم بمنطقة بني براك شرق تل أبيب#فلسطين pic.twitter.com/rUddiSQSZX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 29, 2022

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن العملية “رد فعل طبيعي على ما أوقعه الاحتلال والمستوطنون من سفك للدماء وقتل وتدمير للمنازل واقتلاع للحقول”.

وأضافت الحركة أن العملية “تأكيد للإصرار الفلسطيني على تدفيع الاحتلال ثمن عدوانه وإرهابه”، مشددة على “استمرار المقاومة والتصدي للاحتلال بكل قوة ودونما أي تردد”.

وهذا هو ثالث هجوم تشهده المدن الإسرائيلية داخل الخط الأخضر خلال أسبوع.

وأسفرت عملية دهس وطعن في مدينة بئر السبع، الثلاثاء الماضي، عن مقتل 4 إسرائيليين، بينما أدى هجوم بإطلاق نار في مدينة الخضيرة، الأحد الماضي، إلى مقتل شرطيَّيْن إسرائيليَّيْن.