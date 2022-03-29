عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وحماس تحذّر من المساس به في رمضان

قالت مصادر إعلامية فلسطينية إن أكثر من 200 مستوطن اقتحموا، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى خلال الفترتين الصباحية والمسائية وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في الوقت الذي منعت فيه سلطات الاحتلال موظفي مديرية إعمار المسجد الأقصى المبارك في دائرة الأوقاف الإسلامية من تعليق لوحات إرشادية في المسجد لخدمة المصلين خلال شهر رمضان.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات الاحتلال وضعت حاجزًا عند مفترق وادي الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وفتشت مركبات الأهالي ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

202 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم pic.twitter.com/VZ7FlWB6WQ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 29, 2022

تحذيرات للاحتلال

من جهة أخرى، حذّر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، الاثنين، إسرائيل من المساس بمدينة القدس والمسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وقال العاروري في لقاء تلفزيوني “أبلغنا الأطراف المعنية بأن منع الاحتلال للمصلين من دخول الأقصى أو الاعتداء عليهم في ساحاته خلال شهر رمضان كفيل بتفجير الأمور”.

وأشار العاروري إلى أن “الاحتلال أمام امتحان القدس والمسجد الأقصى”، مضيفًا “إذا تمادى الاحتلال في عدوانه فإننا جاهزون للمواجهة الشاملة”.

وأضاف “المواجهة القادمة مع الاحتلال ستكون أوسع نطاقًا شعبيًا ورسميًا، وتشكل انعطافة في تاريخ الصراع”.

كما التقى عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بالعاصمة عمّان، مؤكدًا له ضرورة احترام حق المسلمين في تأدية شعائرهم الدينية بالمسجد الأقصى، واتخاذ إجراءات تضمن حرية المصلين في شهر رمضان.

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في إطار الجهود التي يقودها جلالته من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، واتخاذ الإجراءات التي تضمن حرية المصلين خصوصا في شهر رمضان #الأردن pic.twitter.com/E047u9DtxU — RHC (@RHCJO) March 29, 2022

وشدد العاهل الأردني على أن “الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام حق المسلمين في تأدية شعائرهم الدينية بالمسجد الأقصى المبارك، وإزالة أي عقبات تمنعهم من أداء الصلوات، ومنع الاستفزازات التي تؤدي إلى التصعيد”.

وهذا هو ثاني لقاء بين غانتس وملك الأردن هذا العام، بعد عقد الاجتماع السابق في يناير/كانون الثاني الماضي.

والسبت، ذكرت قناة (كان) العبرية الرسمية، أن تل أبيب قررت السماح للمستوطنين اليهود بمواصلة اقتحام المسجد الأقصى في رمضان بالوتيرة نفسها كما هو الوضع حاليًا.

والعام الماضي في شهر رمضان، شهدت القدس المحتلة اعتداءات متصاعدة من جانب الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، خاصة في محيط المسجد الأقصى وباب العامود وحي الشيخ جراح، مما أسفر عن إصابة مئات الفلسطينيين بينهم حالات خطرة، واعتقال العشرات.

وشنت إسرائيل عدوانًا على غزة استمر 11 يومًا، في الفترة بين 10 و21 مايو/أيار 2021، وهو ما أسفر عن استشهاد وجرح المئات من الفلسطينيين، بينما ردت فصائل المقاومة على العدوان بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه المدن الإسرائيلية.