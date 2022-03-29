تطورات حرب روسيا على أوكرانيا.. مرتزقة فاغنر ينتشرون شرقًا وكييف تستعيد إربين وموتيجان (بث مباشر)

أعلن عمدة إربين استعادة الجيش الأوكراني السيطرة على المدينة الواقعة شمال غرب العاصمة كييف، في حين قالت وزارة الدفاع البريطانية إن مجموعة “فاغنر” الروسية ستنشر أكثر من ألف من المرتزقة في شرق أوكرانيا للمشاركة في العمليات القتالية.

كما أعلنت قوات تطلق على نفسها “كتيبة القرم الإسلامية” استعادة السيطرة على قرية موتيجان غرب كييف، وقالت إنها نفذت العملية بمساندة من قوات الجيش الأوكراني الموالية له. وفي جنوب شرقي البلاد تحدّث عمدة ماريوبول المحاصرة عن كارثة إنسانية في المدينة.

في المقابل، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تقدمت على عدة محاور في أوكرانيا، وقال الكرملين إن موسكو لن تلجأ لاستخدام السلاح النووي إلا في حالة تهديد وجودي، وإنها لا تفكر في إرسال قواتها إلى أي من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلا إذا اضطرتها تلك الدول إلى ذلك.

آخر التطورات لحظة بلحظة:

منذ 10 دقائق وزيرة الخارجية الألمانية: خفضنا وارداتنا من الطاقة الروسية خلال الأسابيع الماضية إلى النصف.

منذ 11 دقيقة مراسل الجزيرة: استهداف مبنى المحافظة في ميكولايف وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان.

منذ 38 دقيقة أردوغان:

قمنا بجهود صادقة على كل الصعد لوقف هذا التصعيد الذي دخل أسبوعه الخامس.

لم نتخل عن مسؤوليتنا في تحقيق السلم والأمن في المنطقة واستمرار الصراع لا يخدم أي طرف.

نؤمن أننا دخلنا مرحلة تحقيق نتائج حاسمة في هذه المفاوضات.

يمكن التوصل إلى حل خلال هذه المفاوضات يضمن مصالح كل الأطراف وأثق أنكم ستبذلون جهودكم باتجاه ذلك.

نحن كوسيط سنوفر لطرفي التفاوض كل أسباب نجاح جهودهما.

منذ ساعة وزير خارجية أوكرانيا: عبرت لنظيري التركي عن أملي أن تحقق مباحثات إسطنبول بوساطة تركية نتائج تخدم أمن بلادنا.

هل تنجح الوساطة التركية في إنهاء حرب روسيا على أوكرانيا؟#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/c2hb89JpY5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 28, 2022

منذ ساعة وزارة الدفاع البريطانية:

القوات الأوكرانية تواصل شن هجمات شمال غرب كييف وتحقق بعض النجاح في إبعاد الروس.

القوات الروسية تواصل هجومها على ماريوبول لكن وسط المدينة لا يزال تحت السيطرة الأوكرانية.

رغم جهود الدفاعات الأوكرانية لكن روسيا لا تزال تشكل تهديدا كبيرا لكييف بقدرتها على شن الهجمات.

منذ ساعة أ. ب. عن مسؤول دفاعي أمريكي:

القوات الروسية ظلت إلى حد كبير بموقع دفاعي قرب كييف وتقدمت قليلا بأماكن أخرى.

روسيا قللت من التركيز على عمليات برية قرب كييف وتركز أكثر على منطقة دونباس.

منذ ساعتين المتحدث باسم الكرملين:

الناتو ليس حلفا للتعاون أو الأمن بل هو آلة مواجهة وهذا ما يقلقنا.

روسيا لا تفكر في إرسال قواتها إلى أي من دول الناتو إلا إذا اضطُرّت إلى ذلك.

سنتخذ القرارات المناسبة إذا امتنع الاتحاد الأوربي عن دفع قيمة إمدادات الغاز بالروبل.

منذ ساعتين فايننشال تايمز عن مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية: واشنطن تريد مزيدا من الإجراءات لتقويض قدرات روسيا عسكريا.

منذ ساعتين CNN عن مسؤول عسكري أمريكي:

القوات الروسية توقفت إلى حد كبير في مناطق عدة بعضها حول تشيرنيهيف وميكولايف وخاركيف.

القوات الروسية لم تحرز أي تقدم نحو كييف على الرغم من استمرار القتال في ضواحيها.

نائبة في البرلمان الأوكراني: إذا أوقفت أوكرانيا إطلاق قذائفها فلن تكون هناك دولة أوكرانيا لذلك يجب على روسيا وقف الحرب والانسحاب#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/BT57StQNWH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 28, 2022

منذ ساعتين هيئة الأركان العامة الأوكرانية:

أسقطنا خلال الساعات الماضية 8 مقاتلات روسية و3 مروحيات و4 مسيّرات وصاروخين.

دمرنا خلال الساعات الـ24 الماضية 12دبابة و10 مدرعات و3 مركبات للقوات الروسية.

قواتنا صدت أمس 7 هجمات للقوات الروسية في اتجاه دونيتسك ولوهانسك.

القوات الروسية تنتهك القانون الإنساني الدولي بكييف وزابوروجيا وتشيرنيهيف وخيرسون.

القوات الروسية تواصل تدمير البنية التحتية والمناطق السكنية وتستهدف خزانات الوقود.

منذ ساعتين مراسل الجزيرة: إطلاق صفارات الإنذار في مدينة لفيف غربي أوكرانيا ودعوات للتوجه إلى الملاجئ.

منذ ساعتين رويترز عن الناطق باسم الكرملين:

تصريحات بايدن بشأن بقاء بوتين في السلطة مقلقة جدا ونعتبرها إهانة شخصية.

روسيا ستستخدم السلاح النووي فقط عند تهديد وجود الدولة الروسية.

روسيا لا تقبل الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية.

روسيا لا تستهدف منازل المدنيين ولا المباني السكنية.

منذ ساعتين مراسل الجزيرة: القوات الأوكرانية تعلن استعادة السيطرة على قرية موتيجان غرب كييف.

منذ ساعتين الدفاع البريطانية: مجموعة فاغنر الروسية ستنشر أكثر من ألف مرتزق في شرق أوكرانيا للمشاركة في العمليات القتالية.