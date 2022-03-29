بايدن: لن أتراجع عن تصريحاتي بوجوب مغادرة بوتين السلطة

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، التراجع عن تصريحاته بشأن ضرورة مغادرة نظيره الروسي فلاديمير بوتين السلطة.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، مساء الاثنين، إنه لن يتراجع عن أي شيء ولن يعتذر عن تصريحاته.

وأوضح بايدن أن تصريحاته كانت تعكس “غضبا يشعر به من الناحية الأخلاقية” نتيجة لحرب روسيا على أوكرانيا.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه كان قد انتهى لتوه قبل التصريح من زيارة أسر تشردت بسبب الحرب.

ولدى سؤاله عما إذا كانت تصريحاته ستتسبب في رد فعل سلبي من بوتين قال بايدن “لا أهتم بما يظن. سيفعل ما سيفعله بغض النظر”.

وأثارت تصريحات الرئيس الأمريكي تساؤلات عما إن كان يدعو إلى تغيير النظام في روسيا.

وقال بايدن خلال خطاب ألقاه في العاصمة البولندية وارسو: “لا يمكن لهذا الرجل أن يظل في السلطة”.

وأوضح البيت الأبيض بعد دقائق من التصريح، أن بايدن لم يدع إلى “تغيير النظام” في روسيا.

كما سارع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى نفي أن يكون تصريح بايدن دعوة إلى الإطاحة ببوتين، قائلا إن ما قصده بايدن هو أنه “لا يمكن تمكين بوتين لشن حرب أو الانخراط في عدوان على أوكرانيا أو أي جهة أخرى”.