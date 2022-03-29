“العفو الدولية” تطالب السلطات المصرية بإطلاق سراح الزميل ربيع الشيخ

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإطلاق سراح الزميل ربيع الشيخ الصحفي في قناة الجزيرة مباشر.

وقالت المنظمة عبر حسابها باللغة العربية على تويتر، الاثنين، إن ربيع محتجز “تعسفيًا” منذ أشهر “لمجرد عمله في الجزيرة”.

وألقت أجهزة الأمن بمطار القاهرة الدولي القبض على الشيخ، الصيف الماضي، فور وصوله إلى المطار لقضاء إجازة قصيرة مع عائلته قادمًا من العاصمة القطرية الدوحة، ليتم ترحيله إلى جهاز الأمن الوطني ثم نيابة أمن الدولة ومنها إلى سجن طرة.

وجددت نيابة أمن الدولة المصرية حبس ربيع الشيخ مرات عدة بدعوى “نشر أخبار كاذبة”.

#مصر: الصحفي ربيع الشيخ محتجز تعسفيًا منذ ستة أشهر لمجرد عمله في @AJM_masr. تم القبض عليه فور وصوله إلى القاهرة واتهامه منذ ذلك الحين بـ"نشر أخبار كاذبة". طالبوا @alsisiofficial بإطلاق سراحه الآن#الصحافة_ليست_جريمة pic.twitter.com/d1UYTCloMl — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) March 28, 2022

وتعتقل السلطات المصرية أربعة صحفيين يعملون بقناة الجزيرة مباشر، هم أحمد النجدي وهشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، واعتُقلوا جميعهم خلال إجازات اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم.

وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن أحمد النجدي وزملائه المعتقلين.

وأكدت الجزيرة مجددًا وقوفها الدائم مع صحفييها وكل العاملين فيها، داعية إلى الإفراج الفوري عن النجدي وزملائه الثلاثة المحتجزين في السجون المصرية من دون اتهامات.

وحثت الجزيرة المنظمات والهيئات الداعمة لحرية الصحافة على إدانة اعتقاله التعسفي وغيره من الصحفيين المعتقلين ظلمًا من قبل السلطات المصرية، والدعوة إلى إطلاق سراحهم فورًا.