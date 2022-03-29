العراق يدرس مطالبة إسرائيل بتعويضات لقصفها مفاعلا نوويا قبل 41 عاما

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، آليات تثبيت المطالبة بتعويضات المفاعل (تموز) النووي الذي قصفته إسرائيل عام 1981.

وقال المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن مستشار الأمن القومي طالب “بضرورة تثبيت المطالبة بتعويضات قصف المفاعل”.

'الأعرجي يؤكد ضرورة تثبيت المطالبة بتعويضات قصف المفاعل النووي العراقي' https://t.co/ywl7E8VPpP — واع (@INA__NEWS) March 29, 2022

وجاء حديث الأعرجي خلال اجتماع عقده مع مسؤولين كبار من وزارات وهيئات عراقية.

وذكر البيان أن الاجتماع ناقش “سبل وآليات المطالبة بتعويض العراق، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 487 لسنة 1981، وفق الوسائل والخيارات القانونية التي تضمن حصول العراق على حقوقه، وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية”.

وأضاف أن الأعرجي طالب “بضرورة أن تكون هناك إرادة لتثبيت المطالبة بالحق العراقي”، واستمرار العمل وتحديد المتطلبات الخاصة بالموضوع لعرضها على رئيس الوزراء.

وقصفت مقاتلات إسرائيلية مفاعل (تموز) عام 1981، بينما كان قيد الإنشاء.

وأدان مجلس الأمن الدولي الغارة الإسرائيلية في قراره رقم 487، الذي نص أيضًا على حق العراق في الحصول على تعويضات عن الهجوم الإسرائيلي.