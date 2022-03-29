السلطات المصرية تجدد حبس صحفيَي الجزيرة مباشر بهاء الدين إبراهيم وهشام عبد العزيز

جددت محكمة جنايات القاهرة حبس الزميلين هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم -الصحفيَيْن بقناة الجزيرة مباشر- لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأمضى هشام عبد العزيز أكثر من 1000 يوم منذ اعتقلته سلطات الأمن المصرية خلال زيارة عائلية إلى القاهرة.

وتجدد السلطات المصرية احتجاز هشام رغم تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، في ظل تدهور حالته الصحية، بينما قضى بهاء الدين إبراهيم نحو 750 يومًا رهن الحبس الاحتياطي.

عاجل | السلطات المصرية تجدد حبس الصحفيين بالجزيرة مباشر #بهاء_الدين_إبراهيم و #هشام_عبدالعزيز 45 يوما على ذمة التحقيقات#مصر pic.twitter.com/dSWT9Rjzhg — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) March 29, 2022

وتعتقل السلطات المصرية أربعة صحفيين يعملون بقناة الجزيرة مباشر، هم أحمد النجدي وهشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، واعتُقلوا جميعهم خلال إجازات اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم.

وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن أحمد النجدي وزملائه المعتقلين.

وأكدت الجزيرة مجددًا وقوفها الدائم مع صحفييها وكل العاملين فيها، داعية إلى الإفراج الفوري عن النجدي وزملائه الثلاثة المحتجزين في السجون المصرية من دون اتهامات.

وحثت الجزيرة المنظمات والهيئات الداعمة لحرية الصحافة على إدانة اعتقاله التعسفي وغيره من الصحفيين المعتقلين ظلمًا من قبل السلطات المصرية، والدعوة إلى إطلاق سراحهم فورًا.