سياسة|أوكرانيا

اقتحام “الغابة الحمراء”.. تصرف انتحاري لجنود روس أدى إلى موجة غبار مشعّ في تشيرنوبل

عمال في موقع تشيرنوبيل قالوا إن جنودا روس قادوا عربات مدرعة دون حماية من الإشعاع عبر "الغابة الحمراء" شديدة السمية (REUTERS)
29/3/2022-|آخر تحديث: 29/3/202205:33 PM (مكة المكرمة)

أكد عمال في موقع تشيرنوبل أن جنودا روس قادوا عربات مدرعة دون حماية من الإشعاع عبر “الغابة الحمراء” الشديدة السمية، مما تسبب في حدوث موجة من الغبار المشعّ.

ووصف أحد الموظفين في تشيرنوبل تصرف الجنود الروس بأنه “انتحاري” لأن الغبار المشعّ الذي استنشقوه من المحتمل أن يتسبب في إشعاع داخلي في أجسادهم.

وقالت هيئة التفتيش النووية الحكومية الأوكرانية في 25 فبراير/ شباط الماضي إن مستويات الإشعاع في تشيرنوبل “زادت بسبب المركبات العسكرية الثقيلة التي تؤثر في التربة”.

وكان اثنان من العمال الأوكرانيين في الخدمة عندما سيطرت الدبابات الروسية على تشيرنوبل مع بدء العمليات العسكرية، ولا يزال المسؤولون عن التخزين الآمن للوقود النووي يتابعون عمليات الإشراف على بقايا المفاعل الذي انفجر عام 1986.

وأوضح العاملان أنهما شاهدا دبابات روسية ومركبات مدرعة أخرى تتحرك عبر الغابة الحمراء، وهي الجزء الأكثر تلوثًا بالإشعاع في المنطقة المحيطة بمحطة الطاقة النووية وتبعد حوالي 100 كيلومتر شمال كييف.

وأشار العاملان إلى أن الجنود النظاميين الذين تحدثا معهم عندما وصلوا إلى محطة الطاقة النووية “لم يسمعوا بالانفجار الذي وقع من قبل”.

وفي السياق نفسه، قال مصدر لصحيفة (إندبندنت) البريطانية “سارت قافلة كبيرة من المركبات العسكرية على طول طريق خلف منشأتنا مباشرة، ويمر هذا الطريق عبر الغابة الحمراء”.

وتابع “القافلة تسببت في عمود كبير من الغبار وأظهرت العديد من أجهزة استشعار السلامة زيادة مستويات الإشعاع في المنطقة”. ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على روايات موظفي تشيرنوبل، وفقًا للصحيفة البريطانية.

من جانبه، أكد الجيش الروسي أن الإشعاع ظل ضمن المستويات “الطبيعية” بعد الاستيلاء على المحطة، نافيًا تعرض أي منشآت نووية داخل أوكرانيا للخطر.

الغابة الحمراء

وعرفت الغابة الحمراء بهذا الاسم لأن عشرات الكيلومترات المربعة من أشجار الصنوبر تحولت إلى اللون الأحمر بعد امتصاص الإشعاع النووي الناجم عن الانفجار، وتعتبر منطقة شديدة التلوث حتى إن عمال المحطة النووية لا يُسمح لهم بالذهاب إليها.

وحذرت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني ​إيرينا فيريشوك، الأحد الماضي، من مخاطر الإشعاع في تشيرنوبيل كما انتقدت القوات الروسية بسبب “عسكرة” المنطقة المحظورة.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية + وكالات