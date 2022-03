اقتحام “الغابة الحمراء”.. تصرف انتحاري لجنود روس أدى إلى موجة غبار مشعّ في تشيرنوبل

أكد عمال في موقع تشيرنوبل أن جنودا روس قادوا عربات مدرعة دون حماية من الإشعاع عبر “الغابة الحمراء” الشديدة السمية، مما تسبب في حدوث موجة من الغبار المشعّ.

ووصف أحد الموظفين في تشيرنوبل تصرف الجنود الروس بأنه “انتحاري” لأن الغبار المشعّ الذي استنشقوه من المحتمل أن يتسبب في إشعاع داخلي في أجسادهم.

وقالت هيئة التفتيش النووية الحكومية الأوكرانية في 25 فبراير/ شباط الماضي إن مستويات الإشعاع في تشيرنوبل “زادت بسبب المركبات العسكرية الثقيلة التي تؤثر في التربة”.

The occupiers, who captured the Chernobyl NPP, drove their armored vehicles without any protection through the highly toxic zone "Red Forest", raising clouds of radioactive dust – Reuters

The NPP official said it was a "suicide" for the fighters. pic.twitter.com/vWDzrJbxJj

— Alan Abdo (@AlanAbdo13) March 28, 2022