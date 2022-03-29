اقتحام “الغابة الحمراء”.. تصرف انتحاري لجنود روس أدى إلى موجة غبار مشعّ في تشيرنوبل

أكد عمال في موقع تشيرنوبل أن جنودا روس قادوا عربات مدرعة دون حماية من الإشعاع عبر “الغابة الحمراء” الشديدة السمية، مما تسبب في حدوث موجة من الغبار المشعّ.

ووصف أحد الموظفين في تشيرنوبل تصرف الجنود الروس بأنه “انتحاري” لأن الغبار المشعّ الذي استنشقوه من المحتمل أن يتسبب في إشعاع داخلي في أجسادهم.

وقالت هيئة التفتيش النووية الحكومية الأوكرانية في 25 فبراير/ شباط الماضي إن مستويات الإشعاع في تشيرنوبل “زادت بسبب المركبات العسكرية الثقيلة التي تؤثر في التربة”.

The occupiers, who captured the Chernobyl NPP, drove their armored vehicles without any protection through the highly toxic zone "Red Forest", raising clouds of radioactive dust – Reuters

The NPP official said it was a "suicide" for the fighters. pic.twitter.com/vWDzrJbxJj — Alan Abdo (@AlanAbdo13) March 28, 2022

وكان اثنان من العمال الأوكرانيين في الخدمة عندما سيطرت الدبابات الروسية على تشيرنوبل مع بدء العمليات العسكرية، ولا يزال المسؤولون عن التخزين الآمن للوقود النووي يتابعون عمليات الإشراف على بقايا المفاعل الذي انفجر عام 1986.

وأوضح العاملان أنهما شاهدا دبابات روسية ومركبات مدرعة أخرى تتحرك عبر الغابة الحمراء، وهي الجزء الأكثر تلوثًا بالإشعاع في المنطقة المحيطة بمحطة الطاقة النووية وتبعد حوالي 100 كيلومتر شمال كييف.

وأشار العاملان إلى أن الجنود النظاميين الذين تحدثا معهم عندما وصلوا إلى محطة الطاقة النووية “لم يسمعوا بالانفجار الذي وقع من قبل”.

“Russian soldiers who seized the site of the Chernobyl nuclear disaster drove their armored vehicles without radiation protection through a highly toxic zone called the 'Red Forest', kicking up clouds of radioactive dust, workers at the site said.” https://t.co/RhmSwEEAw1 — Annie Jacobsen (@AnnieJacobsen) March 29, 2022

وفي السياق نفسه، قال مصدر لصحيفة (إندبندنت) البريطانية “سارت قافلة كبيرة من المركبات العسكرية على طول طريق خلف منشأتنا مباشرة، ويمر هذا الطريق عبر الغابة الحمراء”.

وتابع “القافلة تسببت في عمود كبير من الغبار وأظهرت العديد من أجهزة استشعار السلامة زيادة مستويات الإشعاع في المنطقة”. ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على روايات موظفي تشيرنوبل، وفقًا للصحيفة البريطانية.

من جانبه، أكد الجيش الروسي أن الإشعاع ظل ضمن المستويات “الطبيعية” بعد الاستيلاء على المحطة، نافيًا تعرض أي منشآت نووية داخل أوكرانيا للخطر.

Unprotected Russian soldiers disturbed radioactive dust in highly toxic Chernobyl ‘red forest’ https://t.co/Dn7rX9Ueom — Independent.ie (@Independent_ie) March 29, 2022

الغابة الحمراء

وعرفت الغابة الحمراء بهذا الاسم لأن عشرات الكيلومترات المربعة من أشجار الصنوبر تحولت إلى اللون الأحمر بعد امتصاص الإشعاع النووي الناجم عن الانفجار، وتعتبر منطقة شديدة التلوث حتى إن عمال المحطة النووية لا يُسمح لهم بالذهاب إليها.

وحذرت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني ​إيرينا فيريشوك، الأحد الماضي، من مخاطر الإشعاع في تشيرنوبيل كما انتقدت القوات الروسية بسبب “عسكرة” المنطقة المحظورة.