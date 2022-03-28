هتفوا ضدها على الهواء.. محتجون يعترضون موكب مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان (فيديو)

قاطع محتجون مقابلة على الهواء مع مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان، زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف واحتشدوا في فندق بإقليم غوادلوب ببحر الكاريبي كانت تسجل فيه برنامجا تلفزيونيا.

وحاول أحد المحتجين الاعتداء عليها جسديا أثناء المقابلة، وردد المتظاهرون عبارات مثل “اخرجي يا لوبان” و”لوبان العنصرية”، مما اضطر المذيع لإنهاء المقابلة التي كانت تجريها المرشحة الرئاسية مع قناة فرانس 3.

كما احتشدوا حول موكبها ورددوا نفس العبارات حين كانت تسير أمام غرفتها في الفندق، بحسب مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام فرنسية.

وقال المتحدث باسمها جوليان أودول لموقع (فرانس إنفو) إن حملتها تنوي تقديم شكوى، وأضاف “هذا تحريض من اليساريين المتطرفين، والجماعات السوداء المحلية الذين يفسدون كل شيء”، في إشارة إلى حركة مناهضة الفاشية التي يُلقى باللوم عليها غالبًا في أعمال العنف بمسيرات الشوارع بفرنسا خلال حركة السترات الصفراء.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون لقناة فرانس 3 التلفزيونية “أجد الأمر صادمًا مثل أي شخص آخر وأدينهم بشدة وأدين كل أشكال العنف الجسدي واللفظي”، مضيفًا أنه يحارب أفكار السيدة مارين لوبان ولكن باحترام.

وتظهر استطلاعات الرأي أن لوبان وماكرون من المرجح أن يتصدرا في الجولة الأولى من الانتخابات في 10 أبريل/ نيسان القادم، ثم يذهبان إلى جولة الإعادة في 24 أبريل، مع توقع أن يكون ماكرون هو الفائز النهائي.

Marine Le Pen chahutée et bousculée en Guadeloupe 📺 #franceinfo canal 27 pic.twitter.com/0u7HmtaAA4 — franceinfo plus (@franceinfoplus) March 27, 2022

وتُركز الزعيمة اليمينية المتطرفة على القضايا المحلية مثل التضخم وتكلفة المعيشة من خلال حملة طغت عليها الحرب الروسية الأوكرانية، في حين انخرط ماكرون في سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية مثل اجتماعات الناتو ومجموعة السبع وأوربا في الأسبوع الماضي.

وألمحت مارين لوبان إلى أنها في حال خسارتها في الانتخابات الرئاسية، فلن تخوض سباق الرئاسة مرة أخرى، وأكدت في حوار أجرته مع صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” الفرنسية الأحد أنها “ستستمر في الدفاع عن الشعب الفرنسي” دون أن تكشف من أي منصب سيكون ذلك.