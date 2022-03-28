مع بدء “قمة النقب”.. إسرائيل تعلن إصابة رئيس وزرائها نفتالي بينيت بفيروس كورونا

أعلن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إصابة رئيس الوزراء نفتالي بينيت بفيروس كورونا، وأضاف في تصريح مكتوب أنه بخير وسيواصل عمله كالمعتاد من مقر إقامته.

وقال “سيعقد رئيس الوزراء هذا الصباح جلسة لتقييم الأوضاع في أعقاب العملية (الإرهابية) التي ارتكبت أمس الأحد، بمشاركة كل من وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) والمفوض العام للشرطة ومسؤولين كبار آخرين”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلي، قد قالت أمس الأحد، إن إسرائيليَّيْن قُتلا وأصيب 3 من أفراد الشرطة بعملية إطلاق نار ودعس في شارع هربرت صموئيل بمدينة الخضيرة جنوب حيفا داخل الخط الأخضر.

وقال الصحفي الفلسطيني أحمد حلايقة -في حديث للجزيرة مباشر- إن شابَّيْن فلسطينيَّيْن من منطقة وادي عارا نفّذا عملية إطلاق نار بالخضيرة، وقد استشهدا بعد قليل من تنفيذ العملية.

وكان بينيت قد استقبل أمس الأحد، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي شارك في قمة دبلوماسية سداسية، ضمت أيضا وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب.

وتعقد القمة التي تستمر اليوم الاثنين في صحراء النقب الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

من جانبه قال بلينكن إنه سيجري فحص كوفيد-19 اليوم الاثنين، بعد اجتماعه ببينيت أمس في القدس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس “عند علمنا بنتيجة الاختبار الإيجابية لرئيس الوزراء بينيت، رأينا أن وزير الخارجية بلينكن وهو الوحيد الذي خالطه عن قرب، سيتبع جميع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بما في ذلك وضع الكمامة والخضوع للاختبار المناسب”.

وتزامنًا مع القمة وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد على اقتراح رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد ووزير البناء والإسكان زئيف إلكين، بإنشاء 5 مستوطنات جديدة في شمال النقب المحتل، وفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.

ويعيش سكان النقب من بدو فلسطين معاناة يومية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية عليهم، ومحاولة انتزاع أراضيهم، وهدم منازلهم التي يعيشون فيها من قبل الاحتلال عام 1948.