مصر وقطر تشيدان بتطور العلاقات بينهما وتشكلان لجنة مشتركة لتعزيزها (فيديو)

أعلنت مصر وقطر تشكيل لجنة مشتركة “لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة”.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن “العلاقات مع مصر تطورت كثيرًا”.

وأضاف الوزير القطري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، اليوم الاثنين، أن قطر ومصر “تجاوزتا المرحلة السابقة التي شابتها بعض التوترات”.

وأكد دعم بلاده “لدور القاهرة المحوري في استقرار الإقليم”.

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن “قطر تؤدي دورًا مشهودًا له في كثير من القضايا الإقليمية والدولية”.

وأضاف أن مصر تعمل على تعزيز “كل الآليات الثنائية مع قطر، وسنواصل دعم دورها في القضايا الإقليمية والدولية”.

وهذه هي الزيارة الثانية لوزير الخارجية القطري إلى القاهرة منذ عودة العلاقات بين البلدين عقب قمة العلا في يناير/كانون الثاني 2021.

يسعدني زيارة القاهرة ولقاء أخي سعادة السيد سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، حيث تباحثنا آخر المستجدات الدولية، ومجمل العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، وسبل الانتقال بها إلى مجالات اوسع. pic.twitter.com/rvFm7rn2iB — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) March 28, 2022

وبشأن الوضع في ليبيا، أكد البلدان دعمهما للتوصل إلى حل سلمي هناك.

وقال وزير الخارجية القطري إن الدوحة تدعم “المسار السياسي في ليبيا ومخرجات اتفاقات جنيف وبرلين وباريس وصولا إلى انتخابات حرة”.

وأضاف أن بلاده لا تريد أن “يؤدي أي انقسام إلى عمل عسكري في ليبيا”، معربًا عن أمنياته “بالتوافق بين الأشقاء الليبيين”.

وقال الوزير المصري إن القاهرة “تتواصل مع الأطراف الليبية كافة، ونريد حل المشكلات عبر الحوار وليس الصراع العسكري”.