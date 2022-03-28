بعد غياب عامين.. مصر تعلن عودة “موائد الرحمن”

أعلنت الحكومة المصرية، مساء الأحد، السماح بإقامة “موائد الرحمن” خلال شهر رمضان، بعد عامين من منعها ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا.

وخلال اجتماع وزاري، وافقت الحكومة على تخفيف عدد من قيود كورونا، وفي مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد وأداء درس العصر وخاطرة التراويح في المساجد الكبرى خلال شهر رمضان.

ويعوّل الفقراء على هذه الموائد لتناول وجبة الإفطار، وتمثّل في مصر منذ عقود أحد أبرز ملامح شهر رمضان، الذي يبدأ أوائل أبريل/نيسان المقبل.

وقال نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع شهد “السماح بإقامة موائد الرحمن، ومد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها في شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحًا”.

وجرت الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بداية من شهر أبريل/نيسان المقبل.

ووفق بيان رسمي، تراجعت نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا بشكل كبير في آخر 5 أسابيع من الموجة الخامسة، وانخفض عدد مستشفيات العزل من 17 إلى 7 مستشفيات بالتزامن مع تراجع عدد الإصابات التي تحتاج دخول المستشفى، وفق البيان ذاته.

وبشأن الوضع الوبائي في مصر، أفاد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي -والقائم بأعمال وزير الصحة- بـتناقص الوفيات بشكل كبير وانخفاض أعداد الإصابات التي تحتاج دخول المستشفى.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة، في بيان أسبوعي، أن متوسط عدد الإصابات بلغ 625 إصابة، و8 وفيات، في حين أن عدد المتعافين من كورونا بلغ 615 حالة تعاف.

وقال عبد الغفار إن عدد الجرعات (المضادة لفيروس كورونا) المقدّمة للمواطنين بلغ حتى الآن نحو 76.5 مليون جرعة، وحصل حوالي 32 مليون شخص على التطعيم الكامل، بنسبة 52.7% من المستهدف.

وأضاف “يوجد في مصر رصيد نحو 66 مليون جرعة، تكفي لتطعيم نحو 40 مليون مواطن”.