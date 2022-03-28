مؤتمر صحفي لوزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والمغرب والإمارات والبحرين

يجمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، في صحراء النقب الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وزراء خارجية 4 دول عربية هي مصر والإمارات والمغرب والبحرين.