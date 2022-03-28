سياسة|إسرائيل

مؤتمر صحفي لوزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والمغرب والإمارات والبحرين

The Negev Summit in Sde Boker
وزراء خارجية الإمارات والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والبحرين (رويترز)
28/3/2022-|آخر تحديث: 28/3/202204:16 PM (مكة المكرمة)

وزير الخارجية البحريني:

  • نندد بحادث أمس في إسرائيل ونجدد تأكيد رفض البحرين لكافة أشكال الإرهاب.
  • يجب التعاون والاحترام المتبادل لخلق أجواء من التعايش تحقق أمننا وازدهارنا المشترك.
  • هدفنا الوصول إلى دولة دائمة للفلسطينيين.

وزير الخارجية المصري:

  • نرى تطورات بناءة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وتغيرا في المفاهيم نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
  • نندد بكل استخدام للعنف والإرهاب ولا بد من ضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة.
  • نتطلع إلى توسيع مجالات التعاون مع إسرائيل.

وزير الخارجية المغربي:

  • نندد بهجوم أمس في الخضيرة ووجودنا هنا أفضل ردّ على الهجمات الإرهابية.
  • نحن هنا لأننا نؤمن فعلا بالسلام المرتكز على القيم والمصالح المشتركة.
  • ندعم حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وزير الخارجية الإماراتي:

  • نشدد على الأهمية التاريخية لاجتماعنا في النقب ونأسف على السنوات التي فاتتنا دون تحقيق السلام.
  • حان وقت بناء مستقبل مختلف والتعاون من أجل هزيمة الإرهاب والعنف.
المصدر : الجزيرة مباشر