مؤتمر صحفي لوزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والمغرب والإمارات والبحرين
28/3/2022-|آخر تحديث: 28/3/202204:16 PM (مكة المكرمة)
وزير الخارجية البحريني:
- نندد بحادث أمس في إسرائيل ونجدد تأكيد رفض البحرين لكافة أشكال الإرهاب.
- يجب التعاون والاحترام المتبادل لخلق أجواء من التعايش تحقق أمننا وازدهارنا المشترك.
- هدفنا الوصول إلى دولة دائمة للفلسطينيين.
وزير الخارجية المصري:
- نرى تطورات بناءة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وتغيرا في المفاهيم نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
- نندد بكل استخدام للعنف والإرهاب ولا بد من ضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة.
- نتطلع إلى توسيع مجالات التعاون مع إسرائيل.
وزير الخارجية المغربي:
- نندد بهجوم أمس في الخضيرة ووجودنا هنا أفضل ردّ على الهجمات الإرهابية.
- نحن هنا لأننا نؤمن فعلا بالسلام المرتكز على القيم والمصالح المشتركة.
- ندعم حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وزير الخارجية الإماراتي:
- نشدد على الأهمية التاريخية لاجتماعنا في النقب ونأسف على السنوات التي فاتتنا دون تحقيق السلام.
- حان وقت بناء مستقبل مختلف والتعاون من أجل هزيمة الإرهاب والعنف.
المصدر : الجزيرة مباشر