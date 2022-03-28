زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة للحياد.. لكن بشروط

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية أن قضية “حياد” أوكرانيا التي تشكّل أحد البنود المركزية في المفاوضات مع روسيا لإنهاء النزاع، “يتم درسها بعمق”.

وقال زيلينسكي في المقابلة التي أجريت عبر الإنترنت وبثت عبر قناة تلغرام للإدارة الرئاسية الأوكرانية إن أحد بنود المفاوضات يتناول “الضمانات الأمنية والحياد”.

وأضاف “نحن مستعدون للقبول به. هذا البند في المفاوضات قيد النقاش، يتم درسه بعمق”.

وتدارك “لكنني لا أريد أن يكون وثيقة على طريقة اتفاقات بودابست”، في إشارة إلى اتفاقات وقعتها روسيا العام 1994 تضمن وحدة أراضٍ وأمن ثلاث جمهوريات سوفياتية سابقة بينها أوكرانيا، في مقابل التخلّي عن الأسلحة النووية الموروثة من الاتحاد السوفياتي.

وأكد زيلينسكي أن الاتفاق بين الجانبين “يجب أن تصادق عليه برلمانات الدول الضامنة”، مكررًا أنه سيتم إخضاعه لاستفتاء.

وقال أيضا “أعتقد أنه يمكن إنهاء الحرب سريعًا، وأن الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) وفريقه هم من يماطلون”.

وتابع “علينا أن نتفق مع رئيس روسيا الاتحادية. ولكن من أجل الاتفاق، يجب أن يخرج من حيث هو ويأتي للقائي”.

بغضب شديد.. الرئيس الأوكراني مخاطبًا الغرب: أعطونا جزءًا من عتادكم الذي يعتليه الغبار.. ننتظر منذ 31 يوما#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/oIBEZVWsLG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 27, 2022

وكان زيلينسكي يتحدث في مقابلة أجريت عبر الفيديو واستمرت أكثر من ساعة ونصف ساعة مع صحفيين من قناة دوجد الروسية المعارضة ومن موقع ميدوزا المستقل، وهما محظوران في روسيا، إضافة إلى صحيفة كومرسانت.

وفي روسيا، طلبت هيئة الإشراف على وسائل الإعلام في بيان من وسائل الإعلام الروسية عدم نشر هذه المقابلة لافتة إلى أن تحقيقًا فتح بحق من شاركوا في إجرائها.

وكان الرئيس الأوكراني خطا سابقًا خطوة باتجاه الروس حيث ذكر أنه ينبغي “الإقرار” بأن بلاده لن تنضم يومًا إلى حلف شمال الأطلسي. وهذا الملف هو من التبريرات التي قدمتها روسيا لشن هجومها على أوكرانيا إذ أن موسكو ترى أن الحلف يشكل تهديدًا وجوديًا لها.

ويلتقي وفدان روسي وأوكراني مجددًا بداية الأسبوع في جولة مفاوضات مباشرة في تركيا.

وذكر مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان، الأحد، أن الرئيس وافق خلال مكالمة مع بوتين على عقد محادثات بين الطرفين الروسي والأوكراني في إسطنبول هذا الأسبوع ودعا لوقف إطلاق النار وتحسين الظروف الإنسانية. وأكد مفاوضون أوكرانيون وروس أن محادثات مباشرة ستعقد.