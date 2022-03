رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية: هكذا تخطط روسيا لتنفيذ “السيناريو الكوري” في بلادنا

أكد رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدرس تطبيق “السيناريو الكوري” من خلال تقسيم أوكرانيا إلى قسمين على غرار كوريا الشمالية والجنوبية، حسبما نقلت عنه صحيفة الغارديان البريطانية.

وحذر الجنرال بودانوف الذي تنبأ بغزو روسيا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من تحول الوضع في أوكرانيا إلى “حرب عصابات دامية” مؤكدا أن العملية العسكرية أصبحت “صراعا طويلا ومريرا”.

وتابع “القوات الروسية ستحاول فرض خط فاصل بين المناطق المحتلة وغير المحتلة في بلادنا، وفي الواقع، إنها محاولة لإنشاء كوريا الشمالية والجنوبية في أوكرانيا”.

Ukraine’s military intelligence chief says Russia wants to partition Ukraine: “In fact, it is an attempt to create North and South Korea in Ukraine,” — Samuel Ramani (@SamRamani2) March 27, 2022

وأوضح رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية أن “هذه الخطة تسمح للرئيس الروسي بالسيطرة على البلاد بالكامل وابتلاعها”، مضيفًا أن “روسيا لا تزال عازمة على إنشاء ممر بري من الحدود الروسية إلى شبه جزيرة القرم، لكن الوضع صعب بسبب فشل روسيا في السيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية المطلة على بحر آزوف”.

وتوقع خلال الفترة القادمة أن “يرى محاولة لتوحيد الأراضي التي تحتلها روسيا في كيان واحد”.

ولفت إلى الوضع القائم في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية قائلا “نشهد بالفعل محاولات لإنشاء سلطات موازية في الأراضي المحتلة وإجبار الناس على التخلي عن العملة الأوكرانية”، مؤكدا أنه “يتوقع أن يقاوم الأوكرانيون الجهود السياسية لروسيا”.

Ukraine's military intelligence chief Gen Kyrylo Budanov says that Putin is seeking to split the country into two, emulating the postwar division between North and South Korea. https://t.co/OPOb5cPFXq — Raphael Rashid (@koryodynasty) March 27, 2022

وشدد على أن “العمليات الروسية حول كييف فشلت، وأصبح من المستحيل الآن على الجيش الروسي الإطاحة بالحكومة الأوكرانية”، مشيرًا إلى أن “الحرب التي يشنها بوتين تتركز الآن على جنوب وشرق البلاد”.

وفي هذا السياق، قال زعيم محلي في جمهورية لوهانسك الشعبية إن المنطقة قد “تجري قريبًا استفتاءً على الانضمام إلى روسيا كما حدث في شبه جزيرة القرم بعد أن استولت روسيا عليها عام 2014”.

وصّوت أهالي القرم بأغلبية ساحقة للانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا، وهو تصويت رفضت دول كثيرة في العالم الاعتراف به.

من جانبه، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو الحديث عن أي استفتاء في شرق أوكرانيا “جميع الاستفتاءات الزائفة في الأراضي المحتلة مؤقتًا باطلة ولن يكون لها أي شرعية قانونية”.

Fake referendums in the occupied parts of Ukraine are null and void. No country in the world will ever recognize the forceful change of Ukraine’s internationally recognized borders. Instead, Russia will facе an even stronger international response, further deepening its isolation — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 27, 2022

وغرد على تويتر قائلا “لن تعترف أي دولة في العالم بتغيير حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا. وبدلا من ذلك، ستواجه روسيا عداءً دوليا أقوى، مما يزيد من عزلتها”.

يُذكر أن حالة التوتر لا تزال قائمة بين الكوريتين بعد نزاع 1950-1953 الذي انتهى بهدنة بدلًا من معاهدة سلام، ما أدى إلى إغلاق شبه الجزيرة بحدود لا يمكن اختراقها وتحديد منطقة منزوعة السلاح (DMZ).