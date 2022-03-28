سياسة|مصر

“حق مصطفى سراج” طالب مات حرقًا على يد أحد جيرانه.. جريمة مروّعة تهزّ الشارع المصري

الضحية الشاب مصطفى سراج الذي قُتل حرقًا على يد أحد جيرانه (مواقع التواصل)
28/3/2022-|آخر تحديث: 28/3/202211:54 AM (مكة المكرمة)

شهدت مدينة دمياط الجديدة شمالي مصر جريمة مروّعة، حيث قُتل شاب جامعي يدعى مصطفى سراج (22 عامًا) حرقًا على يد أحد جيرانه.

وتصدرت وسوم (حق مصطفى سراج) و(حقك مش هيضيع يا مصطفى) و(القصاص لمصطفى سراج) منصات التواصل الاجتماعي في مصر منذ أمس الأحد للمطالبة بتحقيق العدالة وتنفيذ أقصى عقوبة في مرتكب هذه الجريمة.

ونشر محمد منير -أحد أصدقاء الضحية- على فيسبوك تفاصيل الحادث قائلًا “مصطفى يعمل في مطعم ما في دمياط الجديدة ويعود إلى السكن لينام، إلا أن أحد جيرانه كان دائم المشاكل والشغب داخل البناية”.

وأضاف “طلب مصطفى من جيرانه أكثر من مرة التزام الهدوء حتى يتمكن من النوم ليذهب إلى العمل إلا أنهم اعترضوا على أسلوبه”، موضحًا كيف ارتُكبت الجريمة بقوله “فجر الخميس أحدهم تهجم على مصطفى ورمى في الشقه بنزين ومولوتوف”.

وأكد صديق الضحية أن مصطفى حاول الاستنجاد بالجيران إلا أن مرتكب الجريمة قام بإلقاء المولوتوف عليه مرة أخرى، وبصعوبة شديدة تمكن الجيران من نقل الشاب إلى المستشفى لكنه فارق الحياة.

واختتم حديثه “مصطفى يشهد الناس على طيبته وطهارته وشخص عارف ربنا وعمره ما يفكر يؤذي نملة” نافيًا ما تردد حول مضايقة مصطفى لشقيقة الجاني.

وعبّر زملاء مصطفى في الدراسة عن حزنهم لحادث وفاته مؤكدين تقديم الدعم لعائلته في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.

وكتب حساب لفتاة تدعى تسنيم “المدرج كله كان لابس أسود بعد المحاضرة كل الدفعة تجمعت لتقدم الدعم لأهل أخينا مصطفى”.

وطالب ناشطون على مواقع التواصل بضرورة تحقيق العدالة لعائلة مصطفى حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث في المجتمع المصري مرة أخرى.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أكدت الشرطة المصرية أنها تلقّت بلاغًا بقيام شاب يدعى أدهم مصطفى موسى بسكب البنزين على آخر يدعى مصطفى سراج -وهو طالب بكلية التجارة جامعة دمياط- وإشعال النار فيه.

وذكرت الشرطة أن المجني عليه أصيب بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 95% في مختلف أنحاء الجسم وتم نقله للعلاج في قسم الحروق بمستشفى كلية الطب بجامعة الأزهر، لكنه كان في حالة حرجة وتوفي بعد ساعات من وصوله إلى المستشفى.

بدوره، اعترف المتهم بسكب البنزين على الطالب المجني عليه وقال إنه ارتكب فعلته بعد مشاجرة بينهما بسبب قيام المجني عليه بمعاكسة (مضايقة) شقيقته.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد تمهيدًا لإحالته للمحاكمة جنائيًّا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية