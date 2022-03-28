“حق مصطفى سراج” طالب مات حرقًا على يد أحد جيرانه.. جريمة مروّعة تهزّ الشارع المصري

شهدت مدينة دمياط الجديدة شمالي مصر جريمة مروّعة، حيث قُتل شاب جامعي يدعى مصطفى سراج (22 عامًا) حرقًا على يد أحد جيرانه.

وتصدرت وسوم (حق مصطفى سراج) و(حقك مش هيضيع يا مصطفى) و(القصاص لمصطفى سراج) منصات التواصل الاجتماعي في مصر منذ أمس الأحد للمطالبة بتحقيق العدالة وتنفيذ أقصى عقوبة في مرتكب هذه الجريمة.

ونشر محمد منير -أحد أصدقاء الضحية- على فيسبوك تفاصيل الحادث قائلًا “مصطفى يعمل في مطعم ما في دمياط الجديدة ويعود إلى السكن لينام، إلا أن أحد جيرانه كان دائم المشاكل والشغب داخل البناية”.

وأضاف “طلب مصطفى من جيرانه أكثر من مرة التزام الهدوء حتى يتمكن من النوم ليذهب إلى العمل إلا أنهم اعترضوا على أسلوبه”، موضحًا كيف ارتُكبت الجريمة بقوله “فجر الخميس أحدهم تهجم على مصطفى ورمى في الشقه بنزين ومولوتوف”.

وأكد صديق الضحية أن مصطفى حاول الاستنجاد بالجيران إلا أن مرتكب الجريمة قام بإلقاء المولوتوف عليه مرة أخرى، وبصعوبة شديدة تمكن الجيران من نقل الشاب إلى المستشفى لكنه فارق الحياة.

واختتم حديثه “مصطفى يشهد الناس على طيبته وطهارته وشخص عارف ربنا وعمره ما يفكر يؤذي نملة” نافيًا ما تردد حول مضايقة مصطفى لشقيقة الجاني.

حق ابننا مصطفي اللهم انتقم من كل ظالم

ده صاحبي اسمه مصطفى سراج مات مقتول

مصطفى شغال في مطعم ما في دمياط الجديده ورديتين وبيرجع على السكن بتاع الشغل ينام وكان ليه جيران الناس دي عامله شغب في العماره ومعروف إن هما مش مظبوطين مصطفى اتكلم مع الناس وقالهم بلاش ازعاج علشان احنا بنرجع pic.twitter.com/Ze8IZDYVcS — Mohamed fares 👮‍♂️🐺⚽️ (@mohamedfares56) March 26, 2022

وعبّر زملاء مصطفى في الدراسة عن حزنهم لحادث وفاته مؤكدين تقديم الدعم لعائلته في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.

وكتب حساب لفتاة تدعى تسنيم “المدرج كله كان لابس أسود بعد المحاضرة كل الدفعة تجمعت لتقدم الدعم لأهل أخينا مصطفى”.

المدرج كله كان لابس اسود انهارده خلصنا المحاضرة و كل الدفعه اتجمعت عشان نروح لاهل اخونا مصطفي.. الجامعة كلها كانت بتبص علينا واحنا ماشين و كلنا بنعيط و محدش بيتكلم من الزعل ..بدل ما نمشي كلنا وهو معانا عشان نحتفل بالتخرج ، مشينا سوا لعزاه ،

حسبي الله ونعم الوكيل#حق_مصطفى_سراج — 𝐓𝐚𝐬𝐧𝐞𝐞𝐦 (@Tasneemzakzoukk) March 27, 2022

وطالب ناشطون على مواقع التواصل بضرورة تحقيق العدالة لعائلة مصطفى حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث في المجتمع المصري مرة أخرى.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أكدت الشرطة المصرية أنها تلقّت بلاغًا بقيام شاب يدعى أدهم مصطفى موسى بسكب البنزين على آخر يدعى مصطفى سراج -وهو طالب بكلية التجارة جامعة دمياط- وإشعال النار فيه.

انا لحد الوقتي مش عارف اصدق ان خلاص معتش هسمع صوتك ومش هشوفك واني بقيت ي سكرة بطالب الدنيا كلها بحقك اخر كلمة قولتهالي فالمسشتفي وانت بتودعني ي عرب زي مبتقولي دايما وجعتني ي صاحبي وحقك مش هنسيبه شعب بحاله بيدعيلك ي طيب #حق_مصطفي_سراج pic.twitter.com/v4A3hLxw7b — Sadek (@Mohamedsadek152) March 27, 2022

وذكرت الشرطة أن المجني عليه أصيب بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 95% في مختلف أنحاء الجسم وتم نقله للعلاج في قسم الحروق بمستشفى كلية الطب بجامعة الأزهر، لكنه كان في حالة حرجة وتوفي بعد ساعات من وصوله إلى المستشفى.

بدوره، اعترف المتهم بسكب البنزين على الطالب المجني عليه وقال إنه ارتكب فعلته بعد مشاجرة بينهما بسبب قيام المجني عليه بمعاكسة (مضايقة) شقيقته.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد تمهيدًا لإحالته للمحاكمة جنائيًّا.

مصطفى سراج ابن محمود سراج استاذ اللغة الفرنسية و والدته الأستاذة نبأ الهوارى موجه التربية الاجتماعية

مشهود له بالأخلاق و الأدب و الإلتزام بالصلوات رغم ان نسبة الحروق 95%

بس سبحان الله قدر يحكي اللي حصل معاه لعيلته و للضابط قبل ما يدخل في غيبوبة ثم يتوفى #حقك_مش_هيضيع_يامصطفي pic.twitter.com/zWUsl3giXV — بنت مصر الحرة (@Pent4Egy25) March 27, 2022

لما شاب عنده ٢٢ سنه كانت كل أحلامه ذي اي شاب و بيدرس و يشتغل و يتقتل و يموت متعذب محروق لازم القصاص لازم حاجه تبرد نارنا والي مفيش حاجه هتعوضنا عنه وفي الاخر يدلسوا عليه بعد ما مات لازم تتبرأ روحه الطيبه و إن ربك لبالمرصاد #حق_مصطفى_سراج#القصاص_لمصطفى_سراج#حقك_مش_هيضيع_يامصطفى — Miro (@AmeerKorat) March 27, 2022

مصطفى مكنش بيجي الكورسات دايما و لما كان بيجي و يشوفني متعصبة يبتسم و يقولى متعصبة ليه كلنا هندفع و نخلص و نتخرج متعصبيش نفسك بجد مش قادره استوعب لحد دلوقتي الي حصلك و لا قادره اتخيل انت حسيت بايه ربنا رحمك من الدنيا انت تستاهل الجنه#حق_مصطفي_سراج pic.twitter.com/WOOBuzp3F6 — رحمه (@Rahma_amerr) March 27, 2022

المستشفى بس للاسف ساعات وصاحبي مات . أهل مصطفى رفعوا قضيه و الناس بتحاول تتبلى على صاحبي بقضيه قصادها علشان حقه يضيع مصطفى يشهد الناس على طيبته وطهارته وشخص عارف ربنا وعمره ما يفكر يأذي نمله ارجوكم شيروا الكلام ده علشان حق صاحبي ميروحش.#حق_مصطفى_سراج#حقك_مش_هيضيع_يا_مصطفى — Mohamed fares 👮‍♂️🐺⚽️ (@mohamedfares56) March 26, 2022