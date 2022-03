تطورات حرب روسيا على أوكرانيا.. تقارير عن سيطرة الروس على معظم أراضي الجنوب وماريوبول تواجه كارثة إنسانية (بث مباشر)

أكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن قواتها مستمرة في عملياتها الدفاعية ضد قوات روسيا في الاتجاهات الشرقية والجنوبية، في حين أفاد تقرير استخباري بريطاني بسيطرة القوات الروسية على معظم الأراضي في جنوب أوكرانيا.

وأعلن زعيم الانفصاليين في لوهانسك اعتزامه إجراء استفتاء في أقرب وقت بشأن انضمام هذا الإقليم الواقع بشرقي أوكرانيا إلى روسيا. وكانت أوكرانيا قد أدانت ما وصفته بالاستفتاءات الزائفة التي تقوم بها روسيا في مناطق محتلة من البلاد، وقال رئيس مخابراتها العسكرية إن روسيا تريد تقسيم أوكرانيا متعهّدًا بشنّ حرب شاملة لمنع تقسيم البلاد.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يكن يدعو لتغيير النظام في روسيا عندما قال قبل يومين إن الرئيس فلاديمير بوتين “لا يمكنه البقاء في السلطة”، أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي فقال إن بلاده مستعدة لأن تصبح محايدة وأن تناقش أيّ حلول وسط فيما يتعلق بوضع منطقة دونباس.

منذ 37 دقيقة رويترز عن وزير الاقتصاد الأوكراني: كلفة خسائر الحرب على أوكرانيا بلغت حتى الآن أكثر من 564 مليار دولار.

منذ 38 دقيقة عمدة ماريوبول: أكثر من 160 ألف مدني محاصرون في ماريوبول يطالبون بإنقاذهم.

منذ 38 دقيقة الشرطة الأوكرانية: قصف روسي يستهدف المباني السكنية في بوتشا شمال غربي كييف.

منذ ساعة سلطات كييف: 82 ألف أوكراني بدون كهرباء بعد تضرر خطين للكهرباء قرب بورشاشيفكا بسبب القتال.

💬@ZelenskyyUa

Everyone on the planet needs to know what Russia is doing. So that the responsibility for crimes against the Ukrainian people becomes inevitable and as severe as possible for the Russian military. pic.twitter.com/LWm36URtI5

— Defence of Ukraine (@DefenceU) March 27, 2022