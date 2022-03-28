تطورات حرب روسيا على أوكرانيا.. تقارير عن سيطرة الروس على معظم أراضي الجنوب وماريوبول تواجه كارثة إنسانية (بث مباشر)

أكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن قواتها مستمرة في عملياتها الدفاعية ضد قوات روسيا في الاتجاهات الشرقية والجنوبية، في حين أفاد تقرير استخباري بريطاني بسيطرة القوات الروسية على معظم الأراضي في جنوب أوكرانيا.

وأعلن زعيم الانفصاليين في لوهانسك اعتزامه إجراء استفتاء في أقرب وقت بشأن انضمام هذا الإقليم الواقع بشرقي أوكرانيا إلى روسيا. وكانت أوكرانيا قد أدانت ما وصفته بالاستفتاءات الزائفة التي تقوم بها روسيا في مناطق محتلة من البلاد، وقال رئيس مخابراتها العسكرية إن روسيا تريد تقسيم أوكرانيا متعهّدًا بشنّ حرب شاملة لمنع تقسيم البلاد.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يكن يدعو لتغيير النظام في روسيا عندما قال قبل يومين إن الرئيس فلاديمير بوتين “لا يمكنه البقاء في السلطة”، أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي فقال إن بلاده مستعدة لأن تصبح محايدة وأن تناقش أيّ حلول وسط فيما يتعلق بوضع منطقة دونباس.

آخر التطورات لحظة بلحظة:

منذ 39 دقيقة الكرملين:

لا تقدم كبير في المفاوضات الروسية الأوكرانية.

من غير المرجح أن تبدأ المحادثات الروسية الأوكرانية في اسطنبول اليوم وقد تعقد غدا.

تصريحات بايدن عن عدم بقاء بوتين في السلطة مثيرة للقلق وسنواصل مراقبة مثل هذه التصريحات.

لن يكون هناك لقاء بين بوتين وزيلنسكي بعد اجتماع الوفود في اسطنبول.

سيتم تحديد أطر زمنية واضحة بشأن مدفوعات الغاز الروسي بالروبل.

لا توجد جدولة لمحادثة هاتفية بين بوتين وماكرون ويمكن أن يحدث ذلك في أي لحظة.

منذ 37 دقيقة رويترز عن وزير الاقتصاد الأوكراني: كلفة خسائر الحرب على أوكرانيا بلغت حتى الآن أكثر من 564 مليار دولار.

منذ 38 دقيقة عمدة ماريوبول: أكثر من 160 ألف مدني محاصرون في ماريوبول يطالبون بإنقاذهم.

منذ 38 دقيقة الشرطة الأوكرانية: قصف روسي يستهدف المباني السكنية في بوتشا شمال غربي كييف.

منذ ساعة وزير الخارجية الفرنسي:

الظروف العالمية انقلبت رأسا على عقب بعد هجوم روسيا على أوكرانيا.

الهجوم الروسي على أوكرانيا هو تهديد مباشر للمصالح في القارة الأوربية.

القانون الدولي لا يمكن أن يكون انتقائيًا ولذلك ندين الانتهاكات الروسية للقانون الدولي.

منذ ساعة وزير الخارجية الروسي:

هناك ضغوط على بلادنا بهدف عزلها وسلب استقلالها.

الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لدول البلقان للسياسة المناوئة لروسيا.

هناك دول تتخلى عن استقلاليتها وتنضم للعقوبات على روسيا.

الغرب يشعر بالخزي من أن خططه بتحويل أوكرانيا لدولة معادية لروسيا فشلت ولذلك فرض العقوبات.

الدول الغربية تحاول دعم النظام في أوكرانيا ولكن هناك من يعارض هذه النزعة في أوربا.

لا يمكن عزل روسيا والعالم اليوم متعدد الأقطاب.

لدينا مع الصين علاقات هي الأفضل تاريخيا ولنا شراكة مع الهند والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

أمريكا تقول إنها تطالب الدول الأخرى بالديمقراطية بينما هي تفرض عليها نهجًا ديكتاتوريًا.

علينا ألا نملي على بعضنا القيم المزيفة التي فرضتها الليبرالية الجديدة.

بوتين لا يعارض لقاء زيلنكسي ولكن يجب أن يكون اللقاء معدا جيدا ليخرج بنتائج.

لقاء بوتين مع زيلنسكي سيكون ممكنا فور الحصول على توضيحات بشأن المسائل الأساسية التي قدمتها روسيا.

نزع سلاح أوكرانيا واجتثاث النازية منها مطلبان رئيسيان لروسيا يجب أن يكونا ملزمين في أي اتفاق.

نحتاج إلى نتيجة من المفاوضات الروسية الأوكرانية التي سيصدق عليها بوتين وزيلنسكي.

نرغب في نجاح المفاوضات مع الأوكرانيين باسطنبول وأن تؤدي لوقف قتل المدنيين في دونباس من قبل نظام كييف.

منذ ساعة سلطات كييف: 82 ألف أوكراني بدون كهرباء بعد تضرر خطين للكهرباء قرب بورشاشيفكا بسبب القتال.

منذ ساعتين وزير الدفاع البريطاني لصحيفة ميل:

التدمير المنهجي لأكثر من 1000 منزل في ماريوبول مخالف لاتفاقيات جنيف.

بوتين خسر بالفعل وسيبقى في الذاكرة كرجل جعل روسيا أكثر عزلة.

💬@ZelenskyyUa

Everyone on the planet needs to know what Russia is doing. So that the responsibility for crimes against the Ukrainian people becomes inevitable and as severe as possible for the Russian military. pic.twitter.com/LWm36URtI5 — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 27, 2022

منذ ساعتين رويترز عن مسؤول تركي رفيع: مفاوضون أوكرانيون وروس سيبدأون المحادثات في إسطنبول في وقت لاحق اليوم.

منذ ساعتين نائب وزير الدفاع الأوكراني: القوات الروسية تعيد تموضعها لكنها لا تحقق تقدما.

منذ ساعتين رئيس الإدارة العسكرية في تشيرنيهيف: القوات الروسية مستمرة في قصف المدينة ومهاجمة ضواحي نيجين.

منذ ساعتين الجيش الأوكراني: دفاعاتنا الجوية تسقط صاروخ كروز روسيا فوق ميكولايف.

منذ ساعتين رويترز عن نائب رئيس الوزراء الأوكراني: لا فتح لممرات إنسانية اليوم تحسبا لاستفزازات روسية متوقعة.

منذ ساعتين وزارة الدفاع الأوكرانية: مقتل17 ألف جندي روسي منذ 24 فبراير الماضي.

منذ ساعتين الكرملين: بوتين أوعز باستخدام الروبل في معاملات بيع الغاز للدول غير الصديقة بحلول 31 مارس.

منذ 3 ساعات رئيس بلدية ماريوبول: السكان في المدينة المحاصرة على شفا كارثة إنسانية.

منذ 3 ساعات وزارة الدفاع الروسية:

تدمير 4 طائرات أوكرانية من طراز “سوخوي 24” في أجواء مقاطعة تشيرنيهيف خلال الـ24 ساعة الماضية.

تدمير 36 منشأة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أمس.

تدمير 19 مسيرة أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الصواريخ الروسية الدقيقة بعيدة المدى دمرت مستودعا للذخيرة الأوكرانية قرب مدينة روفنو.

Another day, another russian war crime. Yesterday it was Krasnohorivka near Donetsk. Today the russians used banned cluster munitions against civilians near Kryvyi Rih. An investigation is underway. Those responsible will face the tribunal. #RussianWarCrimesinUA #stoprussia pic.twitter.com/dC3cMJ9mTk — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 27, 2022

منذ 3 ساعات مكتب المدعي العام الأوكراني:

مقتل 143 طفلا بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا.

تضرر 733 مؤسسة تعليمية جراء القصف الروسي 74 منها دمرت بالكامل.

منذ 3 ساعات هيئة الصحة الفدرالية الروسية: نراقب حالة الإشعاع بعد حرائق في محيط تشيرنوبل والوضع حاليا مستقر.

منذ 3 ساعات القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا 4 طائرات ومروحية ومسيرتين وصاروخين للقوات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

منذ 3 ساعات الناطق باسم الإدارة العسكرية في أوديسا: قوات الدفاع الجوية الأوكرانية أسقطت ليل أمس صاروخا روسيا فوق المدينة.

منذ 3 ساعات ريا نوفوستي عن مجلس الدوما الروسي: كييف فقدت فرصتها الأخيرة للحفاظ على أوكرانيا بحدودها الحالية.

منذ 3 ساعات رويترز عن مستشار بوزارة الداخلية الأوكرانية: لا نتوقع تحقيق تقدم جوهري في المفاوضات مع الجانب الروسي.

منذ 3 ساعات خام برنت يهبط بأكثر من 5 دولارات إلى 115.62 دولارا للبرميل.

منذ 3 ساعات رويترز: النفط الأمريكي يهبط بـ5 دولارات إلى 108.90 دولارات للبرميل.

منذ 4 ساعات تاس الروسية: أكثر من 472 ألف شخص من إقليم دونباس ومن أوكرانيا وصلوا إلى روسيا.

منذ 4 ساعات وكالة الأنباء الأوكرانية:

قراصنة مرتبطون بمجموعة “أنونيموس” يخترقون بيانات مؤسسة التلفزيون والإذاعة الروسية.

مجموعة القراصنة حصلت على معلومات هائلة وتتوعد بنشرها قريبا.

🔊@ZelenskyyUa: The russian invasion wiped out the russian-speaking cities of Ukraine from the face of the earth.#stoprussia pic.twitter.com/5xEP7NbW5d — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 27, 2022

منذ 4 ساعات تقرير استخباري بريطاني:

لا تغيرات ملحوظة في وضعية القوات الروسية خلال الساعات 24 الماضية.

القوات الروسية سيطرت على معظم الأراضي في جنوب أوكرانيا والقتال مستمر في ماريوبول.

منذ 4 ساعات الأركان الأوكرانية:

عملياتنا الدفاعية مستمرة ضد روسيا بالاتجاهات الشرقية والجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية.

قواتنا تعمل بشكل فعال على وقف تقدم القوات الروسية في اتجاه كل من زابوروجيا وجوليبول.

القوات الأوكرانية صدت هجمات القوات الروسية على منطقة فيركنوتورتسكي في اتجاه أفدييفكا.

القوات الأوكرانية تستمر في ردع القوات الروسية في العاصمة كييف.

روسيا تحاول اختراق خط الدفاع من الجهة الشمالية الغربية ومن الجهة الشرقية لكييف.

قواتنا ركزت جهودها على تنظيم عملياتها الدفاعية في كل من كريفي ريه وزابوروجيا وميكولايف.

قواتنا صدت 5 هجمات للقوات الروسية في اتجاه دونيتسك ولوهانسك.

قواتنا دمرت 5 دبابات ومدرعة تابعة للقوات الروسية.

أسقطنا أمس 4 مقاتلات ومروحية وطائرتين مسيّرتين وصاروخي كروز، تابعة للقوات الروسية.

منذ 4 ساعات أ ف ب: دقيقة صمت من أجل أوكرانيا خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار.

نائب عمدة لفيف للجزيرة مباشر: 85% من الشركات انتقلت للعمل من مدينة لفيف لأن أجواءنا أكثر هدوءً من شرق أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/sFODFOFvtP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 27, 2022

منذ 4 ساعات الرئيس الأوكراني:

مندهش من عدد الناس الذين خرجوا إلى الشوارع من أجل أوكرانيا.

سأستمر في التواصل مع البرلمانات الأخرى وسأجري لقاءات جديدة الأسبوع المقبل.

سنعمل على فرض عقوبات جديدة على روسيا.

المفاوضات مستمرة وهناك إمكانية لعقد جولة جديدة في تركيا.

القوات المسلحة الأوكرانية ستواصل الدفاع عن أرضنا.

منذ 4 ساعات نائبة رئيس الوزراء الأوكراني:

الأعمال الروسية غير المسؤولة بشأن الأمن النووي تهدد أوكرانيا وملايين الأوربيين.

نطالب مجلس الأمن بإجراءات فورية لنزع السلاح من المنطقة المحظورة في تشيرنوبل.

منذ 4 ساعات وزير الخارجية الأوكراني السابق قسطنطين هريشينكو للجزيرة: