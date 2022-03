“تحولت لكومة غبار”.. لقطات تظهر ماريوبول الأوكرانية قبل القصف الروسي وبعده (فيديو)

رصدت لقطات مصورة ما أصاب مدينة ماريوبول الأوكرانية من خراب ودمار، جراء القصف الروسي المتواصل لهذه المدينة الساحلية.

وتُظهر اللقطات المصورة الفرق الشاسع بين الوضع الذي كانت عليه مدينة ماريوبول النابضة بالحياة وما أصبحت عليه اليوم، حيث اكتست باللون الرمادي الحزين بعد الهجوم الذي تعرضت له.

#Mariupol , before and after putin's invasion of #Ukraine . pic.twitter.com/YDtt4XKCXh

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن الوضع الإنساني في ماريوبول “كارثي”، حيث حولت القوات الروسية المدينة الساحلية الجنوبية “إلى كومة غبار”.

ولا يزال هناك نحو 170 ألف مدني محاصرين في ماريوبول من دون قدر كافٍ من الطعام أو الماء أو الدواء.

بدوره قال عمدة ماريوبول فاديم بويشينكو، اليوم الاثنين، إنه يجب إجلاء جميع المدنيين من المدينة الأوكرانية المحاصرة والسماح لهم بالفرار من كارثة إنسانية.

وأضاف أن “هناك 26 حافلة تنتظر إجلاء المدنيين من ماريوبول التي يبلغ عدد سكانها في العادة نحو 400 ألف شخص، مشيرا إلى أن القوات الروسية “لم توافق على منحها ممرًّا آمنًا”.

وتابع بويتشينكو خلال تصريحاته للتلفزيون الوطني “الوضع في المدينة لا يزال صعبا نحن بحاجة إلى إخلاء ماريوبول بالكامل”. وأردف “روسيا تضغط علينا، نحن في أيدي الغزاة”.

While #Mariupol besieged and bombed, people fight to survive. The humanitarian situation in the city is catastrophic. #Russian Armed Forces is turning the city into dust.

Save Mariupol!#closeUAskyNOW#StandWithUkraine #StopRussianAgression pic.twitter.com/wI21IhKdRn

