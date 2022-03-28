الحوثيون يعلنون عن صفقة تبادل أسرى تشمل سعوديين وعرب وشقيق هادي

قال مسؤول بجماعة الحوثي اليمنية، الأحد، إنهم توصلوا إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع التحالف الذي تقوده السعودية يشمل 16 سعوديًا وشقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأضاف عبد القادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في الجماعة إن الصفقة التي أُبرمت في وقت سابق من الشهر برعاية الأمم المتحدة تشمل 1400 من أسرى الحوثيين مقابل 823 من التحالف، من بينهم أيضًا ثلاثة سودانيين، ووزير الدفاع اليمني السابق محمود الصبيحي.

وتابع المرتضى على تويتر أن الخطوة التالية هي تبادل كشوف الأسرى، الثلاثاء، في حين أن ممثّل الحكومة المعترف بها دوليًّا قال إنه لا يوجد اتفاق نهائي حتى الآن.

بتاريخ 21/مارس/2022 وبرعاية الأمم المتحدة تم بعون الله التوافق على اتفاق لتبادل صفقة جديدة من الاسرى عبر الامم المتحدة تشمل:-

1400 من اسرى الجيش واللجان الشعبية.. مقابل

823 من الطرف الاخر بينهم 16 اسير سعودي. و3 سودانيين. بالاظافة لناصر منصور هادي.. ومحمود الصبيحي. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) March 27, 2022

وقال هادي هيج رئيس الفريق الحكومي في مفاوضات الأسرى “الموضوع قيد الدراسة، وعند الموافقة النهائية سنرد على مكتب مبعوث (الأمم المتحدة) بمذكرة رسمية ستنشر”.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الأمم المتحدة أن الصفقة ما زالت في طور النقاش بين الطرفين “ولم يُتوصل إلى اتفاق نهائي بقوائم الأسرى المفترض تبادلهم”.

وأعلن الحوثيون، السبت، أنهم سيعلّقون استهداف السعودية بالصواريخ والمسيّرات لثلاثة أيام، في مبادرة قالوا إنها قد تكون التزامًا دائمًا إذا أوقف التحالف شن غاراته الجوية ورفع القيود المفروضة على الموانئ.

وتأتي المبادرة الأحادية مع دخول الحرب بين الحوثيين والتحالف عامها الثامن، بينما تفاقم العنف في الأشهر الأخيرة من الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين، ويكابد بسببه الملايين خطر المجاعة والمرض.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف يمني، وكبّدت اقتصاد البلاد خسائر تبلغ قيمتها 126 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة، وبات معظم السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وخلال أكتوبر/تشرين الأول 2020، تبادلت الحكومة والحوثيون على مدى يومين 1056 أسيرًا بينهم 15 سعوديًا و4 سودانيين في أكبر صفقة تبادل أسرى منذ بدء الحرب.

وفي مشاورات عُقدت بالسويد عام 2018، قدّم الطرفان قوائم تضم أكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف.

ولا يوجد إحصاء دقيق بعدد أسرى الطرفين.

ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/أيلول 2014.