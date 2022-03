“الأكثر فشلًا”.. شجار حاد على الهواء بين وزير إسرائيلي وعضو كنيست عقب عملية الخضيرة (فيديو)

اندلعت مشادة حادة بين وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف وعضو البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) إيتمار بن غفير خلال بث مباشر على الهواء في مكان عملية الخضيرة بين تل أبيب وحيفا والتي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 3 من أفراد الشرطة.

ووقع الخلاف خلال إدلاء بارليف بتصريحات حول عملية الدهس وإطلاق النار على عناصر من شرطة الاحتلال في مدينة الخضيرة.

وقال بارليف إن “منفذي الهجوم المميت في مدينة الخضيرة، مساء الأحد، تسببا في مقتل اثنين وإصابة عدة أشخاص آخرين وينتمون إلى تنظيم الدولة” قبل أن يقاطعه عضو الكنيست إيتمار بن غفير بسرعة وينفجر في وجهه غاضبًا متهمًا إياه بـ “الفشل”.

وانتقد عضو الكنيست الوزير أمام وسائل الإعلام قائلًا “عار عليك أيها الوزير، أنت الأكثر فشلًا في إسرائيل، ألا تشعر بالخجل؟”.

بدوره، رد الوزير معبرًا عن استيائه من هذه الاتهامات “لا أشعر بالخجل، أنت من عليه الشعور بالخجل، أنتم (في إشارة للتيار اليميني المتطرف) تسببون المشكلات وتفجرون الوضع في البلاد”، ليغادر بعدها دون أن يُكمل تصريحاته.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي أن إسرائيلييْن اثنين قُتلا وأصيب 3 من أفراد الشرطة في عملية إطلاق نار ودهس في شارع (هربرت صموئيل) بمدينة الخضيرة جنوب حيفا.

وكشفت وسائل إعلام محلية عن هوية الشابين وهما إبراهيم وأيمن اغبارية، وكلاهما من سكان أم الفحم داخل الخط الأخضر.

وأظهرت لقطات مصورة وثقت الهجوم، أن أفرادا من شرطة الاحتلال تبادلوا إطلاق النار مع الشابين لكن دون أن تمنعهما المواجهة من مواصلة العملية.

Five people have been shot in a terrorist attack in #Hadera – two have been declared dead.

This is my hometown. I grew up a 5-minute walk from here. My uncle's baguette shop is down the street. pic.twitter.com/3Tpu5gelb6

— Adir Krafman (@adirkrafman) March 27, 2022