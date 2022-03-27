وزير الخارجية الأمريكي يجمع 4 دول عربية في إسرائيل

يجمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، في صحراء النقب الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وزراء خارجية 4 دول عربية هي مصر والإمارات والمغرب والبحرين.

ويعيش سكان النقب من بدو فلسطين معاناة يومية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية عليهم ومحاولة انتزاع أراضيهم وهدم منازلهم التي يعيشون فيها من قبل عام 1948.

ويأتي الاجتماع على هامش جولة إقليمية يجريها بلينكن في الشرق الأوسط تشمل إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية والجزائر والمغرب تستمر حتى 30 من مارس/ آذار، للتباحث بشأن المحادثات النووية المتعثرة مع إيران، والحرب الروسية على أوكرانيا، على حد وصف تقارير إخبارية.

وسيلتقي بلينكن في رام الله رئيسَ السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقال دينيس روس من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى “ما لدينا هو جدول أعمال من شقين، الأول هو أوكرانيا للحديث عن رؤيتنا للأشياء وأيضا للاستماع من الإسرائيليين حول ما يرونه، الجزء الآخر سيكون إيران لأن هناك توقعات على الجانب الإسرائيلي بأننا سنشهد إبرام اتفاق”.

وأوشكت المحادثات النووية على التوصل إلى اتفاق قبل عدة أسابيع إلى أن قدمت روسيا مطالب للولايات المتحدة في اللحظة الأخيرة أصرت خلالها على عدم تأثر تجارتها مع إيران بالعقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.

وكانت الإمارات والبحرين والمغرب إلى جانب السودان جزءا مما يسمى باتفاقات إبراهام التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترمب عام 2020 لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وتأتي زيارة بلينكن في وقت تواجه فيه العلاقات مع العديد من دول الشرق الأوسط تحديات حيث يشكك الحلفاء الرئيسيون مثل إسرائيل والإمارات في التزامات إدارة بايدن تجاه المنطقة.