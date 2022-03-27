نائب عمدة لفيف للجزيرة مباشر: لهذا السبب استهدفت روسيا مدينتنا (فيديو)

قال نائب عمدة لفيف، أندريه ماسكلينكا، إن روسيا قصدت استهداف مدينتهم بشكل مكثّف مؤخّرًا بسبب قربها من الحدود البولندية، وحدود الاتحاد الأوربي والناتو.

وقال خلال مقابلة مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، إن “الحرب اقتربت من حدود الاتحاد الأوربي والناتو، والمركز الدفاعي الذي استهدفته روسيا خلال اليومين الماضيين كان على بعد 20 كم من الحدود البولندية، أي أنه ما من مكان آمن في أوكرانيا وأوربا والعالم”.

وأضاف “جميعنا رأى ما حصل في الأسابيع الماضية في أوكرانيا، هناك أكثر من 130 طفلًا قتلوا على يد القوات الروسية، وقد قصفت المستشفيات والمدارس. يجب على العالم أن يرد وبقوة”.

وحول أهم التطوّرات في المدينة، قال ماسكلينكا “البارحة وعلى مدى ساعات تم استهداف البنية الحيوية في لفيف، حيث سقط صاروخان على معمل ومخزن، وهذا هو الهجوم الثالث على لفيف، والأول حصل منذ مدة على مركز دفاعي دولي والثاني على معمل والثالث حصل البارحة”.

وتابع “يحدوني الأمل أن لا يكون ثمة ضحايا، ولكن البارحة 5 أشخاص أصيبوا ولغاية الآن المنقذون يعملون في مكان القصف”.

نائب عمدة لفيف للجزيرة مباشر: ليس لدينا بلد بديل عن #أوكرانيا وسنوف ندافع حتى النصر#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/1eo3vI4SQL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 27, 2022

واستهدفت أمس 3 صواريخ روسية مخزنًا للوقود وسط مدينة لفيف، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن “مستودع الذخيرة على بعد 30 كلم جنوب غربي كييف، كان مخزنًا لصواريخ “إس-300” ولأنظمة الدفاع الجوي “بوك”.

وفي ردّه على رواية الروس الذين يقولون إنهم استهدفوا مركزًا لتجمع المقاتلين الأجانب جاؤوا للقتال من خارج أوكرانيا، كما استهدفوا مخازن للوقود تمد الجيش الأوكراني، قال إن “الروس يتبعون حربًا دعائية، بروباغندا، ويسوّقون لها حتى عندما يقتلون الأطفال، يقولون لا ناقة لنا ولا جمل بذلك، ولكهم قتلوا 130 طفلًا”.

وتابع “يسوّق الروس دائمًا المبررات والقصص المختلفة، ولكن هذا لا يهم وكلامهم زائف. روسيا تعكف على قتل النساء والأطفال، ولفيف مكان يحتضن أكثر من 200 ألف نسمة. المدينة لم تعد آمنة بعد الآن، القوات الروسية تقتل الجميع، لأنها تريد أن تحتل أراضينا. نحن سندافع عن بلدنا ضد القوات الروسية”.

وقال “بالأمس، وبعد القصف، عقد العمدة مؤتمرًا صحفيًا وتحدث عن ما يجري في المدينة، وطالب الدول الغربية بفرض منطقة حظر للطيران لإنقاذ أرواح الأوكرانيين، وتوفير السلاح للدفاع عن أنفسهم وطبعًا هذه مسألة يتم حلها على المسرح العالمي”.

وختم بالإشارة إلى أنه لا يمكن توقعّ سلوك الروس في أوكرانيا، فأمس السبت كان يومًا صعبًا على المدينة، لكن اليوم كان هادئًا، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات لحل الأزمة الأوكرانية.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلّي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي “ناتو”، والتزام الحياد التام، وهو ما تعدّه كييف “تدخلًا في سيادتها”.