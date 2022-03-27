مصر.. محامي الزميل أحمد النجدي يطالب النائب العام بـ”الإفراج الصحي عنه أو إيداعه مستشفى خاصا”

تقدم محامي الزميل أحمد النجدي الصحفي بقناة الجزيرة مباشر، السبت، بطلب إلى النائب العام في مصر المستشار حمادة الصاوي للإفراج الصحي عنه أو إيداعه مستشفى خاصًا على نفقته الشخصية نظرًا لتردي حالته الصحية.

وقال المحامي سمير الباجوري إن الطلب قد أحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا لفحصه.

وتدهورت الحالة الصحية للزميل أحمد النجدي (67 عامًا) في الحبس الاحتياطي لعدم توافر المتابعة الطبية والتحاليل اللازمة.

وفي 8 مارس/آذار الجاري، كشفت مصادر لـ”الجزيرة مباشر” أن إدارة سجن القناطر رفضت استقبال النجدي لتدهور حالته الصحية عقب نقله من سجن الجيزة المركزي.

محامي الزميل الصحفي #أحمد_النجدي يقدم طلبا للنائب العام في #مصر للإفراج عنه أو إيداعه مستشفى خاصا على نفقته لتردي وضعه الصحي #الجزيرة_مباشر #الصحافة_ليست_جريمة pic.twitter.com/HXxc1UBdZf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 26, 2022

ويعاني النجدي من مضاعفات مرض السكري وارتفاع الضغط، وقصور في الشريان التاجي وعضلة القلب، وخشونة عامة في المفاصل، وتآكل في غضاريف الرقبة، وأربعة انزلاقات غضروفية تتطلب الحقن بين الفقرات كل 6 أشهر ليتمكن من الحركة دون مساعدة.

ويحتاج كذلك إلى تدخل جراحي عاجل لعملية فتق سري، وإجراء عملية قسطرة في القلب، وزرع بديل لركبته المتآكلة، وقد مُنع من أخذ حقنة تسكين الألم منذ أكثر من عام ونصف العام.

وفي فبراير/شباط الماضي، جدّدت السلطات المصرية حبس النجدي احتياطيًّا لمدة 45 يومًا لتتجاوز فترة اعتقاله 500 يوم، وتباشر تجديد حبسه بصفة مستمرة مع تجاهل وضعه الصحي المتدهور.

وعمل أحمد النجدي بالإذاعة المصرية قبل نحو ربع قرن، وانضم إلى الجزيرة منذ 21 عامًا، وشهد له الجميع بالمهنية وحسن الخلق والعلاقة الطيبة مع زملائه.

عاجل|

• منظمة "نحن نسجل" الحقوقية تدين استمرار حبس الصحفي بالجزيرة مباشر أحمد النجدي في السجون المصرية رغم تدهور حالته الصحية

• منظمة "نحن نسجل" الحقوقية: النجدي يعاني قصورا في الشريان التاجي وعضلة القلب كما يعاني من الضغط والسكر وتآكل لغضاريف الركبة pic.twitter.com/TK5qih9cG1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 10, 2022

وتعتقل السلطات المصرية أربعة صحفيين يعملون بقناة “الجزيرة مباشر” هم أحمد النجدي وهشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، اعتُقلوا جميعهم خلال إجازات اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم.

وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن أحمد النجدي وزملائه المعتقلين.

وأكدت الجزيرة مجددًا وقوفها الدائم مع صحفييها وكل العاملين فيها، داعية إلى الإفراج الفوري عن النجدي وزملائه الثلاثة المحتجزين في السجون المصرية من دون اتهامات.

وحثت الجزيرة المنظمات والهيئات الداعمة لحرية الصحافة على إدانة اعتقاله التعسفي وغيره من الصحفيين المعتقلين ظلمًا من قبل السلطات المصرية، والدعوة إلى إطلاق سراحهم فورًا.