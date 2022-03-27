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مصر.. محامي الزميل أحمد النجدي يطالب النائب العام بـ”الإفراج الصحي عنه أو إيداعه مستشفى خاصا”

الزميل أحمد النجدي الصحفي بقناة الجزيرة مباشر
الزميل أحمد النجدي الصحفي بقناة الجزيرة مباشر (مواقع التواصل)
26/3/2022-|آخر تحديث: 27/3/202201:28 AM (مكة المكرمة)

تقدم محامي الزميل أحمد النجدي الصحفي بقناة الجزيرة مباشر، السبت، بطلب إلى النائب العام في مصر المستشار حمادة الصاوي للإفراج الصحي عنه أو إيداعه مستشفى خاصًا على نفقته الشخصية نظرًا لتردي حالته الصحية.

وقال المحامي سمير الباجوري إن الطلب قد أحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا لفحصه.

وتدهورت الحالة الصحية للزميل أحمد النجدي (67 عامًا) في الحبس الاحتياطي لعدم توافر المتابعة الطبية والتحاليل اللازمة.

وفي 8 مارس/آذار الجاري، كشفت مصادر لـ”الجزيرة مباشر” أن إدارة سجن القناطر رفضت استقبال النجدي لتدهور حالته الصحية عقب نقله من سجن الجيزة المركزي.

 

ويعاني النجدي من مضاعفات مرض السكري وارتفاع الضغط، وقصور في الشريان التاجي وعضلة القلب، وخشونة عامة في المفاصل، وتآكل في غضاريف الرقبة، وأربعة انزلاقات غضروفية تتطلب الحقن بين الفقرات كل 6 أشهر ليتمكن من الحركة دون مساعدة.

ويحتاج كذلك إلى تدخل جراحي عاجل لعملية فتق سري، وإجراء عملية قسطرة في القلب، وزرع بديل لركبته المتآكلة، وقد مُنع من أخذ حقنة تسكين الألم منذ أكثر من عام ونصف العام.

وفي فبراير/شباط الماضي، جدّدت السلطات المصرية حبس النجدي احتياطيًّا لمدة 45 يومًا لتتجاوز فترة اعتقاله 500 يوم، وتباشر تجديد حبسه بصفة مستمرة مع تجاهل وضعه الصحي المتدهور.

وعمل أحمد النجدي بالإذاعة المصرية قبل نحو ربع قرن، وانضم إلى الجزيرة منذ 21 عامًا، وشهد له الجميع بالمهنية وحسن الخلق والعلاقة الطيبة مع زملائه.

وتعتقل السلطات المصرية أربعة صحفيين يعملون بقناة “الجزيرة مباشر” هم أحمد النجدي وهشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، اعتُقلوا جميعهم خلال إجازات اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم.

وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن أحمد النجدي وزملائه المعتقلين.

وأكدت الجزيرة مجددًا وقوفها الدائم مع صحفييها وكل العاملين فيها، داعية إلى الإفراج الفوري عن النجدي وزملائه الثلاثة المحتجزين في السجون المصرية من دون اتهامات.

وحثت الجزيرة المنظمات والهيئات الداعمة لحرية الصحافة على إدانة اعتقاله التعسفي وغيره من الصحفيين المعتقلين ظلمًا من قبل السلطات المصرية، والدعوة إلى إطلاق سراحهم فورًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل